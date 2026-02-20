Si te robaron el celular, bloquea tu Nequi y protege tu plata con estos sencillos pasos

Con el uso masivo de Nequi en el celular, los robos de estos dispositivos en Colombia se convierten en un riesgo no solo para la comunicación, sino también para el dinero.

Según la Alcaldía de Bogotá, una de las ciudades con mayor índice de hurtos, estos se han reducido hasta un 15 % durante lo que va de 2026, en comparación con las cifras registradas entre enero y la primera semana de febrero del 2025.

En esos casos, la pérdida no es solo del equipo: también puede quedar expuesta la información financiera si no se actúa con rapidez.



Pero el robo del teléfono no solo causa malestar por la pérdida del dispositivo: si usabas ese celular para tus cuentas bancarias o aplicaciones de pago, como Nequi, también corres el riesgo de que alguien intente acceder a tu dinero.

Nequi, la plataforma digital de Bancolombia, alcanzó entre 26 y 27 millones de usuarios en Colombia a mediados de 2025, consolidándose como uno de los neobancos más importantes del país.

Por eso, cuando alguien pierde su teléfono y tiene Nequi activo, es importante para que otra persona no pueda usar esa app desde el dispositivo robado.

Pasos para bloquear Nequi y proteger tu dinero si te roban el celular

Actuar rápido puede marcar la diferencia entre un susto y una pérdida económica. Estos son los pasos clave para bloquear tu cuenta de Nequi y proteger tu dinero antes de que alguien intente acceder sin tu autorización.



Ingresa desde otro celular: lo primero que recomiendan los expertos es bajar la app de Nequi en otro celular y entrar con tu número y tu clave. Esto automáticamente invalida el acceso desde el teléfono que te robaron, porque Nequi no permite que la misma cuenta esté activa simultáneamente en dos equipos distintos.

Bloquea tu cuenta oficialmente: Una vez logres entrar desde otro dispositivo, llama al servicio de atención al cliente de Nequi (por ejemplo al +57 300 600 0100, opción 3) y pide que bloqueen tu cuenta por seguridad. Hacer esto te ayuda a tener respaldo oficial en caso de que alguien intente hacer movimientos que tú no autorizaste.



Si dejas pasar el tiempo, los delincuentes podrían intentar acceder a tu cuenta o aprovechar servicios vinculados, como aplicaciones de domicilios o compras en línea asociadas a tu Nequi.

Por eso, si te ocurre, no basta con bloquear el celular: es fundamental proteger también tu información financiera.