El Sisbén se actualizó: Link para consultar a qué grupo del Sisbén perteneces ahora

El 2026 arrancó con toda la potencia tecnológica y el Sisbén no se quedó atrás. Si has escuchado rumores sobre el Registro Universal de Ingresos (RUI), prepárate, porque este nuevo sistema llegó para quedarse y para darle un revolcón a la forma en que el Estado colombiano nos organiza.

Básicamente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) decidió "modernizar la casa" para que la clasificación sea mucho más precisa y justa.

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Antes de entrar en materia, bajémosle a la tensión: el Sisbén no es un servicio de salud ni una cuenta de ahorros donde te consignan dinero por arte de magia.



Es, en realidad, la brújula que usan programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor o Renta Joven para saber a quién entregarle los beneficios.

Lo nuevo es que ahora el sistema no solo se fía de lo que dijiste en la encuesta, sino que hace un cruce de cables (de datos, mejor dicho) con entidades como la DIAN, el ICFES, Minsalud, Mineducación y la Registraduría.

Paso a paso para mirar tu clasificación en el Sisbén

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Si quieres saber si tu clasificación se movió o si sigues firme en tu grupo, sigue esta ruta que no tiene pérdida:

Entra al portal oficial: No busques en páginas raras; el único sitio confiable es www.sisben.gov.co. Ubica la opción de consulta: Dale clic al botón que dice “Consultar tu grupo Sisbén”. Identifícate: Elige tu tipo de documento (cédula, tarjeta de identidad, PPT, etc.) y escribe el número sin puntos ni comas. Descubre tu realidad: Pulsa el botón de “Consultar” y el sistema te soltará tu ficha técnica con el grupo asignado.

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¿Qué significan las letras del Sisbén?

Con el modelo actual, la población se divide en cuatro grandes bloques que definen tu situación socioeconómica:

Grupo A (Pobreza extrema): Aquí están los hogares con menor capacidad para generar ingresos (subgrupos A1 a A5).

Aquí están los hogares con menor capacidad para generar ingresos (subgrupos A1 a A5). Grupo B (Pobreza moderada): Familias que tienen un poco más de margen que las del A, pero siguen necesitando un empujón (subgrupos B1 a B7).

Familias que tienen un poco más de margen que las del A, pero siguen necesitando un empujón (subgrupos B1 a B7). Grupo C (Vulnerabilidad): Personas que no son pobres, pero están en ese filo de la navaja donde cualquier bache económico las podría afectar (subgrupos C1 a C18).

Personas que no son pobres, pero están en ese filo de la navaja donde cualquier bache económico las podría afectar (subgrupos C1 a C18). Grupo D (No pobre, no vulnerable): Población que cuenta con mejores condiciones de vida e ingresos (subgrupos D1 a D21).

¿Cómo pedir cambio de grupo de Sisbén?

Si al ver tu resultado sientes que el sistema se equivocó contigo o si tu vida dio un giro (te cambiaste de casa, nació un nuevo integrante en la familia o actualizaste tu documento de identidad), puedes pedir una revisión. Tienes dos caminos:

Presencial: Ve a la oficina del Sisbén de tu alcaldía local.

Ve a la oficina del Sisbén de tu alcaldía local. Virtual: Usa el formulario de peticiones en la web del DNP o, si estás en Bogotá, escribe al correo radicacionplaneacionbogota@sdp.gov.co.

Para este trámite, ten a la mano una copia de tu documento de identidad y un recibo de servicios públicos (agua o luz) para confirmar dónde vives.

Ten en cuenta que, al actualizar los datos, tu clasificación podría subir, bajar o quedarse igual, ya que ahora todo se valida con bases de datos oficiales.

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Finalmente, recuerda que todos los trámites del Sisbén son gratis. No le pagues a nadie que te prometa bajarte de grupo, porque el nuevo sistema RUI es automático y se basa en información real.