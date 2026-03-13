Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
GIRO EN CASO BABY DEMONI
SISBÉN SE ACTUALIZÓ
COLEGIO SUSPENDE CLASES
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / El Sisbén se actualizó: Link para consultar a qué grupo del Sisbén perteneces ahora

El Sisbén se actualizó: Link para consultar a qué grupo del Sisbén perteneces ahora

Con la entrada del Registro Universal de Ingresos (RUI), el Estado ahora cruza información de tus movimientos reales para asignarte un grupo más preciso.

Consultar Sisbén 2026: Link oficial y guía paso a paso del nuevo sistema RUI
El Sisbén se actualizó: Link para consultar a qué grupo del Sisbén perteneces ahora
Foto: Página del Sisbén
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de mar, 2026

El 2026 arrancó con toda la potencia tecnológica y el Sisbén no se quedó atrás. Si has escuchado rumores sobre el Registro Universal de Ingresos (RUI), prepárate, porque este nuevo sistema llegó para quedarse y para darle un revolcón a la forma en que el Estado colombiano nos organiza.

Básicamente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) decidió "modernizar la casa" para que la clasificación sea mucho más precisa y justa.

Puedes leer: Nuevo subsidio de $230 mil pesos mensuales a más de 50 mil personas, ¿eres beneficiario?

Antes de entrar en materia, bajémosle a la tensión: el Sisbén no es un servicio de salud ni una cuenta de ahorros donde te consignan dinero por arte de magia.

Es, en realidad, la brújula que usan programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor o Renta Joven para saber a quién entregarle los beneficios.

Lo nuevo es que ahora el sistema no solo se fía de lo que dijiste en la encuesta, sino que hace un cruce de cables (de datos, mejor dicho) con entidades como la DIAN, el ICFES, Minsalud, Mineducación y la Registraduría.

Te puede interesar

  1. Estos son los documentos que puedes tramitar GRATIS si estás en estos grupos del Sisbén
    Estos son los documentos que puedes tramitar GRATIS si estás en estos grupos del Sisbén
    Foto: Sisbén
    Información de servicio

    Estos son los documentos que puedes tramitar GRATIS si estás en estos grupos del Sisbén

  2. Pagos del Sisbén IV en febrero de 2026
    Pagos del Sisbén IV en febrero de 2026
    Foto: Fotomontaje La Kalle, imágenes tomadas de IA
    Información de servicio

    Pagos del Sisbén IV en febrero de 2026: programas de Prosperidad Social, montos y fechas

Paso a paso para mirar tu clasificación en el Sisbén

Publicidad

Si quieres saber si tu clasificación se movió o si sigues firme en tu grupo, sigue esta ruta que no tiene pérdida:

  1. Entra al portal oficial: No busques en páginas raras; el único sitio confiable es www.sisben.gov.co.
  2. Ubica la opción de consulta: Dale clic al botón que dice “Consultar tu grupo Sisbén”.
  3. Identifícate: Elige tu tipo de documento (cédula, tarjeta de identidad, PPT, etc.) y escribe el número sin puntos ni comas.
  4. Descubre tu realidad: Pulsa el botón de “Consultar” y el sistema te soltará tu ficha técnica con el grupo asignado.

Puedes leer: Banco Agrario da 500 mil pesos a colombianos que cumplan este requisito

Publicidad

¿Qué significan las letras del Sisbén?

Con el modelo actual, la población se divide en cuatro grandes bloques que definen tu situación socioeconómica:

  • Grupo A (Pobreza extrema): Aquí están los hogares con menor capacidad para generar ingresos (subgrupos A1 a A5).
  • Grupo B (Pobreza moderada): Familias que tienen un poco más de margen que las del A, pero siguen necesitando un empujón (subgrupos B1 a B7).
  • Grupo C (Vulnerabilidad): Personas que no son pobres, pero están en ese filo de la navaja donde cualquier bache económico las podría afectar (subgrupos C1 a C18).
  • Grupo D (No pobre, no vulnerable): Población que cuenta con mejores condiciones de vida e ingresos (subgrupos D1 a D21).

Te puede interesar

  1. Subsidio de vivienda estos grupos del Sisbén pueden pedir hasta $52 millones.jpg
    Subsidio de vivienda: estos grupos del Sisbén pueden pedir hasta $52 millones
    Foto creada con Image FX
    Información de servicio

    Grupos del Sisbén que pueden acceder al Subsidio de vivienda hasta por $52 millones

  2. Subsidios a los que podrás acceder si estás en estos grupos del Sisbén en 2026
    Subsidios a los que puedes acceder con el puntaje de Sisbén 2026
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    Subsidios a los que podrás acceder si estás en estos grupos del Sisbén en 2026

¿Cómo pedir cambio de grupo de Sisbén?

Si al ver tu resultado sientes que el sistema se equivocó contigo o si tu vida dio un giro (te cambiaste de casa, nació un nuevo integrante en la familia o actualizaste tu documento de identidad), puedes pedir una revisión. Tienes dos caminos:

  • Presencial: Ve a la oficina del Sisbén de tu alcaldía local.
  • Virtual: Usa el formulario de peticiones en la web del DNP o, si estás en Bogotá, escribe al correo radicacionplaneacionbogota@sdp.gov.co.

Para este trámite, ten a la mano una copia de tu documento de identidad y un recibo de servicios públicos (agua o luz) para confirmar dónde vives.

Ten en cuenta que, al actualizar los datos, tu clasificación podría subir, bajar o quedarse igual, ya que ahora todo se valida con bases de datos oficiales.

Publicidad

Finalmente, recuerda que todos los trámites del Sisbén son gratis. No le pagues a nadie que te prometa bajarte de grupo, porque el nuevo sistema RUI es automático y se basa en información real.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Sisbén

Servicio

Colombia

Subsidios del Gobierno