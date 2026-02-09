Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Banco Agrario da 500 mil pesos a colombianos que cumplan este requisito

Banco Agrario da 500 mil pesos a colombianos que cumplan este requisito

Banco Agrario confirmó inicio de los pagos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA en 2026, con giros que pueden alcanzar hasta 500.000 pesos por ciclo. Consulta con tu cédula si estás en lista.

Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

El Banco Agrario será el encargado de desembolsar los recursos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA durante 2026, un apoyo económico dirigido a hogares en condición de vulnerabilidad.

Los montos por ciclo oscilan entre 220.000 y 500.000 pesos, según la clasificación y priorización establecida por Prosperidad Social a través del Sisbén IV.

La entidad responsable de coordinar la entrega de los recursos es el Banco Agrario, que realiza los giros a nivel nacional siguiendo el calendario oficial.

¿Cuánto paga Renta Ciudadana en 2026?

Durante este año, los valores entregados por ciclo varían dependiendo de la situación del hogar registrado. Prosperidad Social definió montos entre 220.000 y 500.000 pesos colombianos.

La asignación no es igual para todos, ya que responde a criterios de focalización basados en la información del Sisbén IV.

Esto significa que cada familia recibe un valor acorde con su clasificación socioeconómica. Por eso es clave mantener los datos actualizados, ya que cualquier cambio puede influir en la permanencia dentro del programa.

Cómo consultar con la cédula si recibes Ciudadana

Verificar si figuras como beneficiario es un proceso sencillo y se realiza únicamente a través del portal oficial de Renta Ciudadana. Estos son los pasos:

  1. Ingresar a rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co
  2. Seleccionar la opción correspondiente a “Renta Ciudadana”.
  3. Hacer clic en “Consulta de beneficiarios”.
  4. Digitar el número de cédula en el formulario.
  5. Revisar el estado del subsidio.

El sistema mostrará si la persona está activa en el programa y si tiene pagos asignados. Se recomienda consultar siempre en la página oficial para evitar confusiones.

Fechas para pago de nuevo ciclo de Renta Ciudadana

El Banco Agrario informó que el primer ciclo de pagos de 2026 iniciará el 27 de marzo, de acuerdo con los anuncios publicados en sus canales institucionales. A lo largo del año se desarrollarán los demás ciclos, siguiendo el cronograma definido por Prosperidad Social.

Los beneficiarios deben estar atentos a los comunicados oficiales para conocer fechas exactas y modalidades de cobro. Cada ciclo tiene tiempos específicos y es importante realizar el retiro dentro del plazo indicado.

Uno de los puntos más importantes para continuar recibiendo Renta Ciudadana y la Devolución del IVA es mantener actualizada la información en el Sisbén. Este proceso incluye revisar datos personales, dirección de residencia, conformación del hogar y situación socioeconómica.

Prosperidad Social utiliza esta base de datos para determinar quiénes cumplen los criterios de elegibilidad. Si la información no está al día, el hogar puede salir de la base de focalización y dejar de recibir los incentivos.

Actualizar el Sisbén no es un trámite menor. Es el filtro que permite que los recursos lleguen a quienes realmente cumplen las condiciones establecidas. Por eso, cualquier cambio en el núcleo familiar o en la vivienda debe reportarse ante la entidad correspondiente.

