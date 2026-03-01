Estudiantes querían tomarse fotos del grado y resultaron heridos tras colapso de gradas

Lo que debía ser uno de los recuerdos más felices de su vida universitaria terminó en un susto mayúsculo. Un grupo de estudiantes que se preparaba para tomarse la tradicional foto de graduación vivió momentos de tensión

Todo sucedió cuando las gradas temporales en las que posaban colapsaron repentinamente, dejando a varios de ellos heridos.

El accidente ocurrió en el campus Santa Fe de la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México. Decenas de jóvenes, pertenecientes a la Licenciatura en Psicología generación 2022-2026, se encontraban acomodados en distintos niveles de unas gradas instalado para la sesión fotográfica cuando la parte superior de la estructura cedió de manera inesperada.



Estudiantes vivieron minutos de angustia

Videos que circulan en redes sociales muestran el instante en que los estudiantes, ya organizados para la toma, caen hacia atrás tras el desplome de la plataforma. El movimiento generó un efecto en cadena que hizo que quienes estaban en los niveles inferiores también perdieran el equilibrio.

Ahora a esperar a ver qué dice la @IBERO_mx sobre seguridad y calidad en sus eventos pic.twitter.com/wnMslDZaEM — Luis Ernesto G. (@legtio) February 27, 2026

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el colapso se debió a una mala instalación de las gradas, las cuales no soportaron el peso aproximado de 135 jóvenes. Su titular explicó que la estructura no contaba con la calidad necesaria para resistir la carga.

En total, 33 personas fueron valoradas por los servicios médicos. De ellas, 23 presentaron golpes y lesiones menores como torceduras y cortes superficiales.

Seis estudiantes fueron trasladados a hospitales para una revisión más detallada, principalmente por solicitud de sus familiares. Hasta el momento, no se reportan heridos de gravedad.

Servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, acordonaron la zona y realizaron las primeras inspecciones para determinar las causas exactas del incidente y deslindar responsabilidades.



Universidad responde por los Estudiantes afectados

Aunque la estructura fue proporcionada por un proveedor externo contratado para la sesión fotográfica, la Universidad Iberoamericana informó que asumirá plenamente la responsabilidad institucional por tratarse de un evento realizado dentro de sus instalaciones.

La casa de estudios garantizó la cobertura integral de la atención médica necesaria para todos los estudiantes involucrados y anunció que también ofrecerá acompañamiento psicológico a quienes lo requieran, entendiendo que la experiencia pudo generar estrés o ansiedad.

Asimismo, la institución confirmó que ha iniciado una revisión exhaustiva en coordinación con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y evitar que un hecho similar vuelva a repetirse. Directivos sostuvieron una sesión de diálogo con la comunidad presente, reiterando su compromiso de seguimiento cercano hasta la total recuperación de los afectados.

Al momento del incidente había alrededor de 150 personas en la el lugar, entre estudiantes y asistentes. Lo que comenzó como una jornada de celebración terminó convirtiéndose en una lección sobre la importancia de la seguridad en eventos masivos.

Hoy, más allá del susto, la prioridad es la recuperación de los estudiantes y la implementación de medidas que garanticen que futuras generaciones puedan celebrar sus logros académicos sin riesgos.

