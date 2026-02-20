Revelan los últimos chats de Cristian Martín, estudiante de El Bosque hallado sin vida

Las autoridades siguen en la investigación del fallecimiento de Cristian Martín, el estudiante de la Universidad de El Bosque que fue encontrado sin vida en la zona rural de Gachancipá. Por lo cual, se conoció que la Fiscalía General de la Nación cuenta con la información del celular del joven.

Por lo cual, se conoció por información de El Tiempo que fue la misma familia del estudiante quien terminó entregando los dispositivos del joven, esto con el fin de aportar más elementos a la investigación y reconstruir las últimas horas y saber si el menor llegó solo o acompañado.

Esta nueva información se suma a la que entregó el papá de Cristian Martín, quien mencionó que el menor fue encontrado con todas sus pertenencias y este fue encontrado en un árbol. Además reveló que el menor hizo todas sus tareas con normalidad el fin de semana pasado.



“Nos deja muchas preguntas y controversias. ¿Por qué aparece por acá tan lejos de Bogotá? Nosotros nunca vinimos por acá”, afirmó el papá del joven estudiante de la Universidad de El Bosque.



¿Cuáles fueron los últimos chats de Cristian Martín?

El medio en cuestión reveló que los últimos mensajes que mandó el menor de 16 de años fueron para su pareja sentimental durante el día de su desaparición. Durante el chat se puede evidenciar la preocupación de su novia por la falta de respuesta del estudiante de la Universidad de El Bosque.

Todo inició cerca de las 3:23 de la mañana del lunes de 16 de febrero, la novia de Martín le mandó un mensaje de despedida: “Hasta mañana, mi vida preciosa. Te amo”. Posteriormente, el joven respondió “Buenos días, amor”, en el momento en el que iba saliendo a la universidad.

Horas más tarde, cerca de las 11:36 de la mañana, ella le vuelve a mandar un mensaje para comunicarse de nuevo y le escribió, “¿Amor mío, cómo vas?”. Luego, su pareja le escribe de nueva cuenta a las 12:42 de la tarde, en la que la joven le pregunta: “¿Vida mía, saliste?”.

Información que se suma a la falta de respuesta que tuvo el estudiante en las horas de la noche. Por lo cual, los investigadores se encuentran analizando las pruebas para revelar porque el joven terminó en Gachancipá. Por otro lado, la familia sostiene que hubo participación de terceros.

Mientras tanto se conoció que el cadáver de Cristian Martín fue trasladado a un centro médico en Zipaquirá donde se programó su entrega a su familia. Esto mientras se busca esclarecer la ruta que tuvo el joven el día que desapareció.

