Así encontraron a estudiante de El Bosque muerto en Gachancipá; pista en sus pertenencias

Continúan apareciendo versiones relacionadas con el fallecimiento de Cristian Martín, estudiante de 16 años de la Universidad de El Bosque, joven que fue encontrado en Gachancipá, quien había salido de su casa para asistir a sus clases de Matemáticas y Ciencias de Datos este 16 de febrero.

Inicialmente, se conoció que el rastro del joven se perdió después de que este saliera de su casa rumbo a la institución educativa. Después de varias llamadas e intentos de comunicarse con él por parte de su madre, Janeth Martín tomó la decisión de hablar con las autoridades.

Sin embargo, la mamá de Cristian habló con el periodista Héctor Gómez, conocido como El Gato, donde le mencionó que mucho antes de ir con las autoridades ya tenía la sensación de que algo no estaba bien, debido a que hubo mucho silencio por parte de su hijo, pese a que esta era cumplido.



“Desde las 4:30 de la tarde, que es la hora de llegada de mi hijo, él no me escribió. Empecé a sentir esa sensación de por qué no me contesta. Yo me vine a trabajar y le dije a una compañera: ‘No me siento bien’“, mencionó la madre al periodista.



¿Cómo encontraron a Cristian Martín?

Una vez al no tener información de su hijo, la madre explicó que decidió ingresar al computador del joven y logró rastrear el celular de su hijo mostrando que este se encontraba en una zona fuera de Bogotá, por lo cual, junto a otros familiares se dirigieron a buscarlo.

Después de llegar a la zona que mostraba el GPS, Janeth se quedó en la parte inferior de la zona montañosa, mientras que el papá y el tío del joven subieron al cerro y allí lo ubicaron. Por lo cual, cerca de la 1:30 AM, le mencionaron la noticia de que su hijito había perdido la vida.

"Encontraron a mi bebé... Encontraron muerto a mi bebé", dice la mamá de Cristian en medio del llanto para Noticias Caracol. De igual forma, afirmó que esté episodio no se trató de un atracó debido a que según ella el joven apareció con todas sus cosas. “A mi hijo no lo robaron, porque él tenía todas las pertenencias“.

Por otro lado, se conoció por parte de La Kalle una versión extraoficial que indicaría que al parecer el Cristian Martín no presentaba signos de violencia en su cuerpo, por lo cual, esto despierta varias hipótesis sobre lo que pudo ocurrir con el menor de edad.

Finalmente, se conoció que las autoridades de Cundinamarca centran su investigación en los dispositivos del joven y también en las últimas conversaciones que tuvo, con el fin de saber quien fue la persona que lo llevó hasta Gachancipá, un lugar alejado de la ruta universitaria.