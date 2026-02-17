Publicidad

Judiciales  / "Encontraron a mi bebé muerto": Momento en que mamá de universitario del Bosque se entera

"Encontraron a mi bebé muerto": Momento en que mamá de universitario del Bosque se entera

Un video captó el triste momento en que la mamá de Cristian Martín recibe la llamada que confirma el hallazgo del cuerpo sin vida de su hijo en una zona boscosa de Gachancipá; así fue su reacción.

Mamá de Cristian Martín recibe la noticia de que su hijo apareció sin vida
Mamá de Cristian Martín recibe la noticia de que su hijo apareció sin vida
/ FOTO: Compuesta - tomadas de redes
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

El caso de Cristian Martín, universitario de El Bosque que apareció sin vida en el municipio de Gachancipá, sigue generando consternación en el país por la forma extraña en que ocurrieron los hechos que iniciaron el lunes 16 de febrero cuando el menor de edad salió de su casa a recibir clases y nunca más volvió.

El joven tenía tan solo 16 años y estaba recién ingresado al primer semestre de Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque, en Bogotá; pero todo cambió para esta familia luego de que el joven dejara de responder llamadas y mensajes durante todo el día y en horas de la noche su celular fuera ubicado en el municipio de Gachancipá.

Al no saber nada de Cristian, la mamá del universitario decidió ingresar al computador del joven y logró rastrear el celular de su hijo que arrojaba como última ubicación una zona fuera de Bogotá; en medio de la angustia la mujer se comunicó con Noticias Caracol y le pidió al periodista Edward Porras que la acompañara en la búsqueda de su hijo.

Mamá de Cristian Martín se entera que el universitario apareció sin vida

El equipo del Ojo de la Noche acompañó a la familia del menor de edad hasta este municipio donde el papá de Cristian inició una búsqueda por un cerro del sector, acompañado de un tío del joven y un policía; mientras tanto la mujer esperaba abajo junto a los periodistas, con la esperanza de recibir una buena noticia sobre su hijito.

Pero toda la esperanza acabó hacia la 1:30 de la madrugada cuando la mujer recibió una dolorosa llamada desde el cerro y que le informaba que habían encontrado al joven pero, lastimosamente, sin vida.

Debido a que en ese momento el equipo de Noticias estaba grabando a la mujer, quedó registrado el triste momento en que recibe la noticia de que su hijito había muerto y la reacción de la mujer quien de inmediato se destroza por lo ocurrido.

"Encontraron a mi bebé... Encontraron muerto a mi bebé", dice la mamá de Cristian en medio de un desgarrador llanto de una madre que acaba de perder a su tesoro.

El caso genera gran consternación no solo en familiares y allegados al menor de edad sino además en toda la comunidad que se solidariza con la familia y espera conocer qué fue lo que ocurrió con el universitario que, según sus padres, no mostraba signos de que atravesara por alguna situación difícil o de que su vida corriera peligro.

La propia mamá contó que en horas de la madrugada, antes de salir de casa su hijo le dio un beso y le dijo que posiblemente no podía ir a almorzar pero que se veían de nuevo en la noche, una actitud que lleva a pensar a la mujer que su hijo pensaba ir a la universidad como todos los días y regresar a casa, por eso espera que las autoridades logren determinar qué ocurrió en el trayecto de su casa a la Universidad El Bosque y por qué Cristian resultó fuera de Bogotá donde finalmente fue encontrado sin vida.

Por su parte autoridades asumieron la investigación del caso y recolectan material probatorio que les permita establecer las últimas horas de vida del estudiante universitario y si detrás de los hechos hay personas involucradas.

