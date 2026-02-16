Durante años, lo que se decía sobre el Bronx de Bogotá fue tomado por muchos como relatos exagerados, producto del miedo o de los efectos de las drogas que circulaban en ese sector del centro de la capital. Sin embargo, tras la intervención oficial de 2016, cuando miles de uniformados ingresaron al lugar y destaparon una red de delitos, varias de esas historias encontraron sustento en investigaciones judiciales.

Uno de los testimonios más estremecedores es el de Óscar Rosas, un chef colombiano que relató su experiencia en el programa Los informantes. Su historia reconstruye el descenso de un cocinero formado en el exterior hacia uno de los episodios más oscuros asociados al antiguo Bronx.

Antes de caer en la drogadicción, Rosas había construido una trayectoria prometedora. Trabajó en restaurantes de Estados Unidos, Brasil, Italia y Holanda. Sus padres, preocupados por su consumo, lo enviaron a estudiar a Nueva York con la esperanza de que se enfocara en su carrera. Aunque destacaba por su talento culinario, su adicción terminó por afectar cada oportunidad laboral: llegaba bajo los efectos de sustancias o protagonizaba escándalos que le cerraban puertas.



En un intento por cambiar de rumbo, regresó a Colombia con la idea de comprar una finca en Tenjo, formar una familia y dejar atrás las drogas. Ese propósito apenas duró una semana. Pronto volvió a consumir, buscó sustancias más fuertes y terminó en el barrio Santa Fe, específicamente en el sector conocido como el Bronx, entonces controlado por estructuras criminales.



Para sostener su adicción comenzó realizando oficios menores: barría calles y participaba en la venta y empaque de drogas. Con el tiempo, su habilidad en la cocina llamó la atención de ‘Los Sayayines’, grupo delincuencial que ejercía control en la zona. Lo que parecía una manera de sobrevivir se convirtió, según su relato, en una pesadilla.

Rosas aseguró que fue retenido durante tres años en un túnel subterráneo, donde lo obligaban a cocinar sin posibilidad de salir. El episodio más perturbador, afirmó, ocurrió cuando descubrió que la carne que debía preparar provenía de un cuerpo humano. Al negarse, recibió amenazas y agresiones que lo forzaron a cumplir la orden bajo intimidación.

Describió el lugar como una antigua cañería de la ciudad, un espacio reducido donde apenas cabía una mesa de trabajo. Allí, según su versión, se preparaban alimentos en condiciones inhumanas, en medio de un entorno dominado por el miedo y la violencia.

Su salida se produjo tras un intento de suicidio. Se cortó el cuello con una botella, lo que obligó a sus vigilantes a sacarlo del túnel. De acuerdo con su testimonio, fue abandonado cerca del Parque de los Mártires y trasladado luego a una clínica, donde logró sobrevivir.

Cuando contó lo ocurrido, pocos le creyeron. Sin embargo, tras la intervención de 2016, las autoridades confirmaron la existencia de túneles, casas de tortura y redes de explotación dentro del Bronx, lo que dio contexto a varios relatos de víctimas que habían permanecido ocultos durante años.

El caso de Óscar Rosas se suma a los múltiples testimonios que evidenciaron el nivel de degradación y violencia que operó en ese sector de Bogotá antes de su desmantelamiento, un capítulo que aún deja preguntas abiertas sobre la magnitud de los crímenes cometidos en ese enclave urbano.