Esposa de Luis Alfonso habla de situación incomoda de su relación: “Videos inapropiados”

El cantante de música popular Luis Alfonso vuelve a ser tema de conversación, pero esta vez no por su música, sino por una situación que su propia esposa decidió contar públicamente.

Se trata de Luisa Fernanda Pulgarín, quien habló en una transmisión en redes sociales sobre algo que ocurre con frecuencia en su relación y que tiene que ver con los mensajes que recibe el artista.

Puedes leer: "Qué luna de miel tan fría": Jhonny Rivera y Jenny López revelan cuál fue su primera parada



Los videos que recibe Luis Alfonso y que también ve su esposa

La mujer explicó que, aunque muchas personas creen que los mensajes que llegan a las redes del cantante solo los ve él, en realidad es ella quien administra esas cuentas. Por esa razón, también termina viendo todo lo que algunos seguidores le envían al intérprete.



Pulgarín contó que entre los mensajes hay comentarios subidos de tono y material que le mandan algunas mujeres al cantante. Durante la transmisión explicó que esta situación ocurre con cierta frecuencia y que ella misma se encuentra con ese contenido cuando revisa las redes sociales del artista.

“Luis Alfonso lo ha dicho públicamente mil veces: yo manejo las redes de mi esposo”, comentó la mujer durante el espacio que realizó para hablar con sus seguidores.

Según explicó, al revisar los mensajes privados se encuentra con diferentes tipos de contenido que envían algunas personas. Entre ellos aparecen mensajes sugestivos, comentarios atrevidos y hasta material de carácter explícito dirigido al cantante.

“A mí también llegan los mensajes cuando le mandan groserías, cuando le mandan videos obse..., cuando muestran y le mandan cosas así superintensas”, relató Pulgarín al explicar lo que ve cuando entra a revisar las cuentas del artista.

Publicidad

La esposa del cantante también aclaró que, aunque esta situación puede resultar incómoda, no se considera una persona celosa. Según dijo, para ella lo importante es la confianza que existe dentro de la relación.

Publicidad

Puedes leer: Esto dijo Julión Álvarez al hablar de su gusto culposo: "No me atrevo a decirlo"

Durante la conversación con sus seguidores también aprovechó para enviar un mensaje a quienes intentan acercarse al cantante a través de ese tipo de contenido. Pulgarín señaló que cada persona debe darse su lugar y respetar cuando alguien se encuentra en una relación estable.

Además de ser la pareja del artista, ella también cumple un papel importante en su carrera. Luisa participa activamente en el manejo de la imagen del cantante, supervisa detalles de su agenda y se encarga de administrar las redes sociales del proyecto musical.

Por esa razón, muchas de las interacciones que los seguidores tienen con el artista pasan primero por sus manos, lo que hace que sea ella quien vea de primera mano los mensajes que llegan.

Mira también: Luis Alfonso revela que varios artistas rechazaron grabar con él y hoy se arrepienten