Así fue como se enamoraron Claudia López y Angélica Lozano: "Al inicio dijo que no"

La historia de amor entre Claudia López Hernández y Angélica Lozano Correa comenzó de una forma inesperada y se fue construyendo con el paso de los años, según recordaron durante una entrevista para El Klub de La Kalle. Lo que inició como un encuentro casual terminó convirtiéndose, tiempo después, en una relación que marcó la vida personal de ambas.

Todo empezó en 2006, durante el lanzamiento de un libro sobre parapolítica escrito por Claudia López. El evento se realizó en la biblioteca del Gimnasio Moderno, donde varias personas asistieron para conocer el trabajo de investigación de la entonces analista política.

Puedes leer: Claudia López y Angélica Lozano revelan si tuvieron ‘doble militancia’ en algún momento



Historia de amor de Claudia López y Angélica Lozano

Entre quienes acudieron al evento estaba Angélica Lozano, quien decidió comprar el libro y acercarse a pedirle una dedicatoria. Ese momento, que parecía una simple interacción entre autora y lectora, terminó siendo el primer capítulo de una historia que con el tiempo tomaría otro rumbo.



Durante la firma del libro ocurrió algo que llamó la atención de Lozano. Claudia López escribió una dedicatoria especial que decía: “Para mi alcaldesa favorita por una amistad perdurable”. En ese momento, Angélica Lozano era alcaldesa local de Chapinero y la frase le generó curiosidad.



Al leer el mensaje, Lozano reaccionó con sorpresa y decidió continuar la conversación. Según relató en la entrevista, en ese instante le preguntó si la conocía y, entre risas, aprovechó para pedirle su número de teléfono. Ese fue el primer paso para que ambas empezaran a mantener contacto.

Sin embargo, la relación no avanzó de inmediato hacia el terreno sentimental. Durante varios años el vínculo se mantuvo principalmente como una amistad que se fortalecía de forma esporádica.

Claudia López recordó que desde el inicio le llamó la atención la inteligencia de Angélica Lozano, a quien describió como muy “pilera”. Aun así, ambas coinciden en que el proceso fue lento y que durante mucho tiempo apenas coincidían una o dos veces al año.

Publicidad

Esos encuentros solían ser almuerzos o cafés en los que conversaban sobre distintos temas. Con el paso del tiempo, la confianza fue creciendo, pero ninguna de las dos se atrevía a dar un paso más allá.

Puedes leer:La idea de Uribe que Claudia López tomaría prestada: "Fiscalía Antimafia"

Publicidad

Hacia 2011 o 2012 ambas ya sentían que había una química especial entre ellas. A pesar de esa sensación, la timidez y el respeto por la amistad hicieron que la relación siguiera avanzando con cautela.

El momento decisivo llegó años después, cuando Claudia López se encontraba en Estados Unidos realizando su doctorado en Chicago. En medio de ese periodo académico, Angélica Lozano decidió viajar para visitarla.

Durante ese viaje ocurrió la escena que cambiaría la historia de ambas. Mientras recorrían la ciudad en carro, camino al Skyline, se produjo una conversación que retomaba una anécdota del pasado.

Tiempo atrás, en medio de una discusión relacionada con la vida política de Lozano, Claudia López le había dicho que buscara otra novia que sí apoyara su carrera. En ese momento había utilizado la expresión “next”, que en inglés significa “la siguiente”.

Recordando esa frase, Angélica Lozano decidió tomar la iniciativa. En medio del recorrido en Chicago se armó de valor y lanzó la pregunta que había estado pensando.

“¿Quieres ser mi next?”, le dijo a Claudia López, en una escena que ella misma recordó como uno de los momentos más tensos de su vida.

Publicidad

La reacción inicial no fue la que esperaba. Según contó Lozano, la respuesta inmediata fue un “no”, lo que la dejó completamente sorprendida y sin saber cómo reaccionar.

Ella misma relató que en ese momento pensó: “cómeme tierra”, al sentir que había dado el primer paso y que su propuesta había sido rechazada después de haber viajado hasta Estados Unidos.

Publicidad

Sin embargo, segundos después llegó la aclaración que cambiaría el sentido de la conversación. Claudia López volvió a hablar y explicó que no quería ser su “next”.“Yo no quiero ser tu next, yo quiero ser tu last”, le dijo.

A partir de ese momento la relación tomó un rumbo definitivo. Con el paso de los años consolidaron su vida juntas y más adelante decidieron casarse, organizando su boda en apenas once días antes de que Claudia López asumiera como alcaldesa de Bogotá.

Mira también: CLAUDIA LÓPEZ y ANGÉLICA LOZANO confiesan que el AMOR empezó con un RECHAZO