Elecciones 8 de marzo: Beneficios económicos por votar en legislativas

El próximo 8 de marzo de 2026 no es solo un día para elegir el rumbo del Congreso y la Cámara de Representantes en Colombia. Es, en términos prácticos, el día en que puedes reclamar una especie de "cuponera nacional" que te servirá para ahorrar dinero y ganar tiempo durante los próximos meses e incluso años.

Ese pequeño papel que te entregan al salir de la urna, conocido como certificado electoral, es un instrumento público que acredita que cumpliste con tu jornada y te abre las puertas a una serie de incentivos legales muy jugosos.

Puedes leer: Elecciones 8 de marzo de 2026: ¿tienes derecho a medio día laboral por votar?



¿Cuáles beneficios hay por votar en Colombia?

Este documento se convierte en un aliado para tu bolsillo y tu agenda, sin rodeos.



1. Media tarde libre y pagada

Este es el beneficio favorito de muchos. Si eres trabajador, tienes derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado.



Esto significa que puedes pactar con tu jefe una tarde o una mañana libre y, lo mejor de todo, no te la pueden descontar de tu salario. Es tiempo para ti, ganado simplemente por participar en la jornada.

2. Matrícula más barata

Si estudias en una institución oficial de educación superior, este papelito vale oro. Al presentarlo, recibes un 10% de descuento en el costo de tu matrícula.

En un contexto donde cada peso cuenta para la formación profesional, esta rebaja es un alivio directo para el presupuesto estudiantil o familiar.

Publicidad

Puedes leer: ¿Sabes si puedes votar en Corferias este 8 de marzo? Consulta fácil y rápida

3. El pasaporte te sale por menos

Si tienes planes de conocer el mundo o necesitas renovar tu documento de viaje, guarda muy bien tu certificado. Tienes derecho a un 10% de descuento en el valor de la expedición del pasaporte.

Publicidad

Este beneficio tiene una "vida útil" de cuatro años tras la votación y puedes usarlo una única vez en ese periodo. Es, básicamente, dinero que se queda contigo para el próximo viaje.

4. Ventaja en caso de empate

Imagina que aplicas a un empleo con el Estado o intentas entrar a una universidad pública y, tras todas las pruebas, quedas empatado con otro aspirante.

Aquí es donde tu certificado electoral te da el empujón final: tendrás prelación sobre quienes no hayan votado. Este "desempate" aplica para exámenes de ingreso a educación superior y para listas de elegibles en cargos de carrera estatal.

5. Rebajas en documentos de identidad

A veces los trámites de identificación pueden ser costosos. Con el certificado, obtienes un 10% de descuento si necesitas un duplicado de tu Libreta Militar.

Además, si necesitas sacar un duplicado de tu cédula de ciudadanía (del segundo en adelante), también aplicas para esa rebaja del 10%.

6. Menos tiempo de servicio militar

Para los jóvenes que están cumpliendo con el servicio militar obligatorio, votar tiene un beneficio en tiempo de vida. Si eres soldado bachiller o auxiliar, se te rebaja un mes de servicio. Si eres soldado campesino o regular, la rebaja aumenta a dos meses.

Publicidad

7. Prioridad en subsidios y becas

El Estado ofrece diversas ayudas, como becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda. Si te encuentras en igualdad de condiciones con otros solicitantes en un concurso abierto, haber votado te pone en el primer lugar de la fila para recibir estos beneficios.

8. Descuento en el pasado judicial

Para ciertos trámites que aún requieren la expedición o renovación del pasado judicial, el certificado electoral te otorga un 10% de descuento sobre el valor del trámite. Es otra forma sencilla de reducir los costos de tus gestiones legales.

Publicidad

Es importante recordar que el certificado electoral es un documento personal que demuestra que cumpliste con el deber de votar en las elecciones correspondientes.

Más allá de los descuentos, participar el 8 de marzo es determinante, ya que las decisiones que tomen el Senado y la Cámara marcarán la vida de más de 50 millones de colombianos en los próximos cuatro años.

No pierdas la oportunidad de reclamar tu certificado y aprovechar cada uno de estos incentivos que la ley ha diseñado para premiar tu participación ciudadana.