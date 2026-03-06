Venta de licor en tiendas D1 durante Ley Seca: horarios en que aplica la restricción

Si el viernes 6 de marzo de 2026, tienes pensado pasar por el D1 para abastecer la despensa o asegurar los refrescos del fin de semana, saca el reloj y coordina tu ruta.

Con el país calentando motores para las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo, las dudas sobre cuándo se "cierra el grifo" empiezan a invadir a los colombianos.

La buena noticia es que, para este viernes, la operación en las tiendas D1 sigue su curso normal, pero con el ojo puesto en el decreto de orden público que ya está en marcha.



El horario del D1 para este viernes. Para quienes buscan eficiencia y buenos precios, el horario general de las tiendas D1 para hoy viernes es de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Esta franja de 13 horas continuas es el estándar que maneja la gran mayoría de sus puntos de venta en el territorio nacional.

Sin embargo, no te confíes a ciegas si tu tienda favorita está dentro de un centro comercial o en una zona con regímenes especiales, ya que en esos casos el horario de apertura o cierre podría ajustarse a las políticas de la administración del lugar.

Si trabajas hasta tarde, recuerda que ese cierre a las 9:00 p.m. es sagrado en la mayoría de los barrios.

Muchos ciudadanos temen que por ser fin de semana electoral, la prohibición de venta de alcohol empiece desde ya.

¿A qué hora empieza la Ley Seca por elecciones del 8 de marzo?

Según el Decreto 0188 y las declaraciones oficiales, es que la Ley Seca en Colombia comenzará oficialmente a las 18:00 hora local (6:00 p.m.) del sábado 7 de marzo.

Esto significa que hoy viernes el D1 podrá vender bebidas alcohólicas con total normalidad hasta su hora de cierre, a las 9:00 p.m. No tienes ninguna restricción legal que te impida llevar el vino para la cena o las cervezas para ver el partido esta noche.

El "frenazo" seco solo llegará mañana sábado al caer la tarde, momento en el que todas las cajas registradoras del país bloquearán la venta de estos productos hasta las 06:00 a.m. del lunes 9 de marzo.

Algunas normativas mencionan incluso que la restricción podría extenderse hasta el mediodía del lunes, dependiendo de las disposiciones locales de alcaldes y gobernadores.

Se elegirán 108 senadores y 183 representantes a la Cámara, además de participar en tres consultas interpartidistas que definirán los candidatos presidenciales de diversas coaliciones.

Además de la restricción de alcohol, el país vivirá un cierre de pasos fronterizos terrestres y fluviales con Venezuela, Ecuador, Brasil, Panamá y Perú, que iniciará también este sábado a las 6:00 p.m. y se mantendrá hasta la mañana del lunes.

Las autoridades han dejado claro que estas medidas buscan que la fiesta democrática del domingo transcurra sin contratiempos y con la mayor seguridad posible.