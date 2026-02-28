Estas serán las medidas y restricciones para las elecciones del 8 de marzo en Colombia

A pocos días de la jornada electoral, el Gobierno de Colombia anunció un paquete de decisiones que impactará la movilidad, el comercio y algunas actividades públicas durante el fin de semana.

El objetivo, según explicaron las autoridades, es garantizar que las votaciones se desarrollen en orden y sin alteraciones de seguridad.

¿A qué hora inicia la ley seca por elecciones en Colombia?

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que las medidas empezarán a aplicarse desde el sábado previo a las elecciones es decir desde el 7 de marzo de 2026 y se extenderán hasta después del cierre de las urnas el domingo. Estas disposiciones forman parte del protocolo habitual que se activa en procesos electorales de alcance nacional.



La prohibición para vender y consumir bebidas alcohólicas comenzará a las 6:00 de la tarde y se mantendrá vigente hasta las 6:00 de la mañana del lunes 9. En cuanto al cierre de fronteras, se contempla que arranque al mediodía, aunque todavía está pendiente de confirmación oficial.



La medida más conocida es la ley seca. Esto significa que durante un periodo determinado quedará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales.

En términos prácticos, bares, discotecas, restaurantes y tiendas no podrán comercializar licor mientras esté vigente la restricción.

Aunque para muchos ciudadanos puede representar un inconveniente en sus planes de fin de semana, las autoridades sostienen que la medida busca reducir riesgos de riñas, disturbios o situaciones que puedan afectar la tranquilidad del proceso democrático.

Otro anuncio relevante es el cierre temporal de las fronteras terrestres y fluviales. Durante las horas definidas por el Gobierno no se permitirá el ingreso ni la salida de personas por los pasos fronterizos oficiales.

Esta decisión pretende reforzar los controles migratorios y prevenir posibles interferencias externas en la jornada electoral.Además, se limitarán las reuniones y manifestaciones públicas de carácter político en los días previos y posteriores a la votación.

Las concentraciones deberán realizarse en espacios cerrados y bajo condiciones específicas autorizadas por las autoridades locales.

El Ministerio del Interior, explicó que estas acciones se coordinan con la Fuerza Pública y las gobernaciones para asegurar que cada región cuente con acompañamiento institucional suficiente.

¿Por qué hay retricciones y ley seca por las elecciones del 8 de marzo en Colombia?

Las elecciones del 8 de marzo permitirán a los ciudadanos elegir a sus representantes en el Congreso de la República, un proceso clave dentro del calendario democrático. En este tipo de jornadas, el Estado suele reforzar medidas preventivas para evitar hechos que puedan entorpecer la votación o generar tensiones.

Según el Gobierno, el propósito no es restringir libertades sino proteger el derecho al voto. Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe de manera pacífica y respete las normas temporales establecidas.

Las restricciones se levantarán una vez concluya el periodo oficial definido para la jornada electoral. Mientras tanto, se recomienda a los ciudadanos planear con anticipación sus desplazamientos, especialmente quienes vivan en zonas de frontera o tengan actividades comerciales relacionadas con la venta de licor.

Con estas decisiones, se busca que el país llegue al domingo electoral con condiciones de seguridad reforzadas y un ambiente propicio para que millones de colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos.