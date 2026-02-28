Publicidad

VIDEO: Diego Guauque, de Séptimo Día, fue encañonado en atraco a restaurante en Bogotá

El periodista denunció haber sido víctima de un violento asalto en Bogotá mientras sostenía una reunión de trabajo, un hecho que volvió a encender el debate sobre la seguridad en la capital.

Diego Guauque asaltado.jpg
Diego Guaque fue asaltado
Fotos tomadas de Instagram @diego_reportero
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

El reconocido periodista colombiano Diego Guauque, integrante del programa investigativo Séptimo Día, reveló que fue víctima de la delincuencia en Bogotá tras vivir un angustiante episodio durante un almuerzo en el norte de la ciudad. El comunicador relató que fue encañonado por un hombre armado que irrumpió en el establecimiento donde se encontraba reunido con otras personas.

El hecho ocurrió en el sector del parque de Usaquén, una zona reconocida por su actividad comercial y gastronómica, donde el periodista fue sorprendido por el delincuente en plena tarde. Según su testimonio, el episodio sucedió hacia las tres de la tarde mientras sostenía una reunión con dos abogados por motivos profesionales.

De acuerdo con lo narrado por el comunicador en sus redes sociales, lo que parecía un encuentro cotidiano se transformó en cuestión de segundos en una escena de tensión cuando el hombre armado ingresó al lugar y se dirigió directamente hacia su mesa, sin titubeos ni improvisación.

Por otro lado, Guauque explicó que el atacante portaba un arma de fuego y actuó con precisión, como si tuviera claro su objetivo desde el inicio. El agresor intimidó a los presentes y exigió de forma violenta el reloj de uno de los abogados que acompañaban al periodista, sin interesarse por otros objetos de valor visibles en la mesa, como celulares o dinero.

Tras obtener la pieza, el delincuente abandonó el restaurante con tranquilidad y escapó en una motocicleta donde lo esperaba un cómplice. El hecho ocurrió en menos de un minuto, lo que impidió cualquier reacción por parte de las víctimas o del personal del establecimiento.

El periodista señaló que el episodio le generó especial preocupación debido a que ocurrió en un sector considerado tradicionalmente seguro de la capital colombiana, lo que, según él, evidencia el alcance de la inseguridad en la ciudad.

Preocupación por la seguridad en Bogotá

Tras el incidente, el comunicador utilizó sus redes sociales para expresar su indignación y reflexionar sobre el panorama de seguridad en Bogotá. En su mensaje, aseguró que la delincuencia ya no distingue horarios ni zonas exclusivas, y cuestionó la situación que enfrentan diariamente los ciudadanos.

El caso generó múltiples reacciones entre seguidores y figuras públicas, quienes manifestaron solidaridad con el periodista y expresaron preocupación por el aumento de hechos delictivos en espacios públicos y establecimientos comerciales.

La denuncia del reportero también reavivó el debate sobre la percepción de inseguridad en la capital del país, especialmente en zonas concurridas por turistas, empresarios y residentes que anteriormente eran consideradas seguras.

Guauque, reconocido por su trabajo en investigaciones periodísticas sobre problemáticas sociales y casos de denuncia, aseguró que esta vez vivió en carne propia una situación que durante años ha documentado como reportero, lo que —según afirmó— refleja una realidad que afecta a miles de ciudadanos.

