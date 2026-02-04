Diego Guauque habló de su última borrachera después de su lucha contra el cáncer

Una de las noticias que sorprendieron a la comunidad periodística fue la lucha de Diego Guauque contra un cáncer, tanto es así que el integrante del equipo de Séptimo Día pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde reveló detalles sobre el diagnóstico y cómo lo enfrentó.

Inicialmente, explicó que esta situación ocurrió el 1 de enero de 2023, cuando a las 3:00 am un dolor lo despertó, donde inicialmente llegó a pensar que se trataba de un tema alimentario, debido a que junto a él habían llegado de un viaje de Argentina, y después de eso se realizó varios exámenes médicos para descubrir que se trataba de un cáncer.

Por otro lado, se acordó que a los diez días fue cuando le confirmaron que tenía esta enfermedad y que para sacar el coágulo maligno se podrían llevar varios órganos. “Ahí estaba el gran chicarron”, afirmó debido a que comentó que pasó por varias cirugías que no llegaron a buen puerto y se llevaron su riñón derecho y un pedazo de la vena cava.



De igual forma, explicó que a varias personas le terminan vendiendo otro tipos de cuentos sobre este tipo de tratamiento. Y explicó que según lo que le comentó un doctor muchos abandonan este proceso, por lo que mencionan en el voz a voz. “Yo creo que uno debe confiar en los médicos”.



¿Cuándo fue la última borrachera de Diego Guauque?

Luego, el periodista respondió a la pregunta sobre la alimentación que cambió debido al diagnóstico de cáncer, donde explicó que no hubo muchos cambios en esta debido a que esta enfermedad varía dependiendo el órgano afectado. De igual forma explicó que el médico le pidió dejar los embutidos.

Así mismo, explicó que dejó de tomar bebidas alcohólicas. Sin embargo, recordó con una sonrisa su última borrachera, la cual sucedió como motivos de celebración, debido a que después de una cirugía superó esta enfermedad. “Fue 15 de diciembre de 2023, cuando me dieron revisión”, afirmando que estaba consciente y sabía que esa era su última vez.

“Yo me metí whisky, aguardiente, toda esa vaina. Sí, yo estaba consciente y dije: ‘Yo no vuelvo a beber’”. Pese a eso, afirmó que de vez en cuando consume cerveza y ocasionalmente se toma un vino, debido a que decidió darle prioridad a las verduras y las frutas y recalcó que más que llenarse busca nutrirse, esto para poder mantener su alimentación balanceada.

