Icetex anuncia un beneficio que podría aliviar tu bolsillo, conoce cuál es

El Icetex dio a conocer una nueva estrategia dirigida a estudiantes y egresados que actualmente tienen créditos activos. La medida busca ofrecer un alivio económico a quienes deseen ponerse al día con sus obligaciones mediante el pago anticipado de su deuda.

El anuncio fue realizado por el presidente de la entidad, Álvaro Urquijo Gómez, quien explicó que este programa permitirá a los beneficiarios reducir el valor total que deben pagar, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas.

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La iniciativa consiste en una condonación parcial del capital para quienes decidan cancelar su crédito antes del plazo acordado. El porcentaje que se descontará dependerá del tiempo que el usuario logre anticipar el pago. Esto significa que quienes aún tengan varios años pendientes podrían acceder a un mayor beneficio.



Además del alivio económico para los usuarios, la entidad indicó que esta estrategia también permitirá recuperar recursos de forma anticipada. Estos fondos podrán ser destinados a nuevos estudiantes que buscan financiación para acceder a la educación superior en el país.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio del Icetex?

El Icetex estableció una serie de condiciones que deben cumplirse para poder aplicar a la condonación parcial:

El crédito debe estar en etapa de amortización, es decir, el usuario ya terminó sus estudios y se encuentra pagando la deuda.

Es necesario estar al día en los pagos, sin registrar mora.

Los últimos 12 pagos deben haberse realizado de manera puntual, sin retrasos.

El beneficiario debe haber pagado al menos el 10% del total del crédito.

El saldo pendiente debe ser igual o superior a cuatro salarios mínimos mensuales vigentes.

Se evaluará el historial de pago para confirmar un buen comportamiento durante la vigencia del crédito.

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¿Cómo solicitar la condonación parcial en el Icetex?

El proceso se realiza de manera virtual a través de los canales oficiales del Icetex. Los pasos son los siguientes:

Ingresar al portal transaccional del Icetex con usuario y contraseña.

Verificar el código de acceso enviado al correo electrónico registrado.

Seleccionar el crédito activo dentro de la plataforma.

Dirigirse a la opción “Consultas” y luego a “Mis Beneficios”.

Revisar la sección de “Condonación parcial de capital”.

Consultar el simulador para conocer el valor a pagar y el monto que sería condonado.

Aceptar las condiciones y realizar el pago único si se decide tomar el beneficio.

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La entidad reiteró que todos los trámites deben realizarse directamente en su página web y que este proceso no tiene costo. También advirtió que no se requieren intermediarios para acceder al programa.

Con esta medida, el Icetex busca incentivar el pago anticipado de las deudas y brindar una opción para que los usuarios puedan cerrar sus créditos con un menor valor total, al tiempo que se amplían las oportunidades de acceso a la educación superior para nuevos estudiantes en Colombia.