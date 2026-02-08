ICETEX abre convocatoria a estudiantes colombianos; recibirán $2 millones mensuales

El Gobierno Nacional ha lanzado una iniciativa que promete cambiar la realidad financiera de los pasantes en Colombia. Bajo el nombre de 'Prácticas para la vida', esta convocatoria no solo ofrece una plaza laboral, sino un sustento económico real que busca erradicar la precarización del trabajo estudiantil.

Esta estrategia, liderada por el Ministerio del Trabajo y administrada por el ICETEX, tiene como objetivo principal beneficiar a cerca de 450 estudiantes de pregrado durante el primer semestre de 2026.

El núcleo de este beneficio es un auxilio mensual de $2.000.000, una cifra que integra el salario mínimo legal vigente junto con el subsidio de transporte, garantizando así que los jóvenes puedan cubrir sus gastos de manutención mientras adquieren su primera experiencia profesional.



¿Cómo participar en el programa Prácticas para la vida?

El proceso de postulación se encuentra activo desde el 13 de enero y se extenderá hasta el 3 de febrero, operando bajo una modalidad de inscripción simultánea para los actores clave del sistema educativo.



Por un lado, las Secretarías de Educación certificadas deben postular las plazas disponibles en las que los beneficiarios desempeñarán sus funciones.

Por otro lado, las Instituciones de Educación Superior (IES), tanto públicas como privadas, tienen la responsabilidad de postular a sus estudiantes matriculados en niveles técnico, tecnológico o universitario.

Es fundamental que los estudiantes se encuentren próximos a iniciar su etapa práctica y que sus programas académicos formen parte del listado de áreas priorizadas por el Ministerio del Trabajo.

Una vez seleccionados, los jóvenes contarán con este respaldo económico por un periodo de hasta cinco meses, tiempo estipulado para el desarrollo de sus actividades en las dependencias educativas.

Mientras se celebra la apertura de este auxilio para pasantes, el panorama general para los usuarios del ICETEX presenta contrastes importantes, ya que se ha confirmado que para la vigencia de 2026 no se contemplan recursos destinados a subsidios de tasa de interés en créditos educativos.

¿Cómo se puede aplicar al programa Prácticas para la vida'?

Para los interesados en aplicar a esta convocatoria de prácticas, toda la gestión debe realizarse de manera digital a través de los portales específicos habilitados por el ICETEX.

El instituto ha dispuesto diversos canales de soporte, incluyendo atención vía WhatsApp, chat virtual las 24 horas y líneas de atención telefónica, para resolver cualquier duda sobre los criterios de selección y las especificaciones de los programas académicos admitidos.

Esta convocatoria está posicionando las prácticas laborales no como un requisito académico tedioso, sino como una verdadera puerta de entrada al trabajo digno y remunerado.

