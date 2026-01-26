¿Profesores pueden revisar el celular a un estudiante? Esto dice la ley en Colombia

El uso de teléfonos celulares por parte de estudiantes dentro de los colegios es un tema que genera debate entre padres, profesores y autoridades educativas en Colombia.

Con el auge de las tecnologías y la presencia constante de estos dispositivos en la vida de niños y adolescentes, surgen preguntas sobre los límites que pueden establecer las instituciones y cuándo es legal que un profesor revise o retenga un celular.

Puedes leer: Más de 10 mil cupos en jardines infantiles en Bogotá para el 2026; cómo matricularse



Un abogado especializado, José Botello, explicó en redes sociales que la respuesta no es simple porque hay normas que protegen tanto los derechos de los menores como la responsabilidad de las instituciones educativas para garantizar la convivencia y seguridad.



Según lo planteado por especialistas, todo depende de la situación específica, puesto que ningún profesor puede revisar libremente el contenido privado de un celular sin causas justificadas, pero sí hay escenarios en los que un dispositivo puede ser retenido temporalmente por un docente o directivo.

¿Qué dice la ley sobre revisar celulares en colegios?

En Colombia no hay una ley que indique de forma explícita que los colegios puedan revisar o intervenir los celulares de los estudiantes, pero sí hay un marco legal que protege derechos fundamentales como la intimidad y la privacidad de niños, niñas y adolescentes.

El Artículo 44 de la Constitución Política señala que los derechos de los menores prevalecen y deben ser protegidos. Esto implica que cualquier intervención por parte de la institución educativa debe respetar la dignidad, la intimidad y la protección del menor.

El derecho a la intimidad, reconocido en el Artículo 15 de la Constitución, protege las comunicaciones personales y los datos almacenados en un celular. Esto significa que revisar mensajes, fotos o chats sin una justificación legal y sin autorización de los padres podría vulnerar esos derechos.

Publicidad

Puedes ver: Colegios privados y cobros en 2026: lo que sí pueden cobrar y lo que está prohibido



¿Cuándo sí pueden revisar o retener un celular en el aula de clase?

Aunque la ley protege la intimidad, existen situaciones en las cuales un colegio sí puede actuar respecto al dispositivo de un estudiante, siempre y cuando se respeten normas y derechos:



El colegio tiene un manual de convivencia claro y aprobado por la comunidad educativa (incluidos padres).

y aprobado por la comunidad educativa (incluidos padres). Ese manual establece reglas sobre el uso de celulares dentro del plantel.

sobre el uso de celulares dentro del plantel. El docente o directivo puede retener temporalmente el celular para evitar distracciones o conductas contrarias a la convivencia escolar si eso está dentro de las normas del manual.

para evitar distracciones o conductas contrarias a la convivencia escolar si eso está dentro de las normas del manual. Existen causas justificadas y proporcionadas, por ejemplo, presunta conducta de acoso o daño a otros estudiantes, además de que se cuente con consentimiento de los padres en casos más profundos.

Aunque los docentes pueden retener un celular en ciertos casos, no pueden revisar el contenido personal del dispositivo, como mensajes, fotos o chats, porque eso sería una intervención a datos personales sin autorización legal, lo cual está protegido por la Ley 1581 de 2012 (Protección de datos personales).

Este marco legal busca un equilibrio entre el derecho de los estudiantes a su intimidad y la responsabilidad de las instituciones de promover la convivencia y el buen ambiente educativo.

Publicidad

La Ley General de Educación y normas como la Ley 2170 de 2021 establecen que el uso de dispositivos debe estar claramente regulado en el manual de convivencia de cada institución y aprobado por los padres y representantes.

Esto implica que cualquier regla sobre celulares dentro de un colegio no puede ser tomada de forma a por un profesor o directivo, sino que debe surgir de una decisión consensuada dentro de la comunidad educativa.

De esta manera, el colegio puede actuar frente a un celular de un estudiante solo si existe un marco normativo claro, un manual de convivencia aprobado y una causa razonable, pero revisar el contenido personal del dispositivo sin autorización puede violar derechos constitucionales.

Mira también: Nueva materia llegará a colegios públicos en 2026; ayuda a encontrar empleo