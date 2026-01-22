Más de 10 mil cupos en jardines infantiles en Bogotá para el 2026; cómo matricularse

El inicio del año 2026 marca un hito fundamental para la protección de la niñez en la capital colombiana. La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) ha anunciado oficialmente que ya se encuentran habilitadas las inscripciones para acceder a los servicios de atención integral en la ciudad, con una oferta que alcanza los 10.586 cupos disponibles.

La infraestructura dispuesta para este fin es robusta y diversa. El Distrito cuenta con una red de 360 unidades operativas distribuidas en las diferentes localidades, complementada por cuatro espacios rurales diseñados específicamente para atender las necesidades de las zonas periféricas de Bogotá.

Además de los jardines convencionales, existen modalidades especializadas como ‘Creciendo Juntos’, enfocada en personas gestantes y niños menores de tres años, y ‘Crecemos en la Ruralidad’, que fortalece la presencia institucional en el campo.



¿Cómo asegurar un cupo en jardines de Bogotá? Paso a paso

Para facilitar el acceso a las familias, el Distrito ha diseñado un proceso que combina la eficiencia digital con la cercanía del trabajo territorial. La meta es que el trámite sea lo más sencillo posible, permitiendo que los padres realicen la solicitud desde la comodidad de sus hogares a través de internet.



Las familias interesadas deben seguir estas indicaciones para formalizar la inscripción:

Registro virtual: El primer paso es ingresar al portal oficial de la entidad (www.integracionsocial.gov.co) o directamente al enlace del formulario de cupos disponibles. Allí, los ciudadanos encontrarán una plataforma que organiza y gestiona la información para remitirla a las áreas correspondientes. Selección de localidad: Dentro del sistema, es posible consultar la disponibilidad específica por jardín y por zona, lo que permite a los padres elegir la opción que mejor se adapte a su ubicación residencial. Gestión y contacto: Una vez completado el formulario, la Subdirección para la Infancia procesa la base de datos y la remite a las subdirecciones locales. Posteriormente, equipos territoriales contactan directamente a las familias para brindarles orientación personalizada y avanzar en el acceso progresivo, revisando incluso las listas de espera si fuera necesario.

Es importante destacar que, para aquellas personas que prefieran la atención presencial o no tengan acceso a herramientas digitales, el Distrito mantiene abiertas las puertas de sus subdirecciones locales. En estos espacios, funcionarios capacitados ofrecen acompañamiento para culminar el registro con éxito.

Documentos para matricular en jardines infantiles

Para que el proceso de matrícula sea efectivo, los acudientes deben tener a mano tres documentos fundamentales: la fotocopia del registro civil del menor, un recibo de servicio público reciente de su lugar de residencia y la fotocopia del documento de identidad de los miembros del núcleo familiar.

La apuesta del Distrito no se limita únicamente al cuidado supervisado. Los menores vinculados a estos jardines infantiles acceden a un paquete integral de servicios que incluye nutrición balanceada, apoyo pedagógico para potenciar su desarrollo cognitivo y social, así como programas de salud, bienestar y protección contra cualquier tipo de vulneración de derechos.

Aunque las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año debido al carácter permanente del servicio, las autoridades han señalado que la fecha estimada para el ingreso de los nuevos grupos es el 2 de febrero, por lo que se recomienda a las familias agilizar el trámite para iniciar el ciclo educativo desde el primer día.