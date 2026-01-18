Colegios públicos que inician clases este lunes 19 de enero: más de 300.000 estudiantes

Desde este lunes 19 de enero arranca oficialmente el calendario académico 2026 para los colegios públicos de Santander. El regreso a clases marca el inicio de un nuevo periodo escolar para más de 300.000 estudiantes matriculados en instituciones oficiales del departamento, tanto en zonas urbanas como rurales.

Las autoridades educativas confirmaron que todo está dispuesto para recibir a los estudiantes desde el primer día, incluyendo la operación de servicios clave como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que se garantiza desde el inicio de las clases en la mayoría de los municipios.

Municipios donde comienzan clases este lunes 19 de enero

El retorno a las aulas aplica para los estudiantes de colegios públicos en:



Los 82 municipios no certificados del departamento de Santander

Bucaramanga

Floridablanca

Piedecuesta

Girón

Barrancabermeja

En estas zonas, las instituciones oficiales abren nuevamente sus puertas para dar inicio a las actividades académicas correspondientes al año lectivo 2026.

De acuerdo con cifras oficiales entregadas por las autoridades educativas, la matrícula proyectada para este año refleja una alta participación en el sistema público.

En los municipios no certificados, la Secretaría de Educación de la Gobernación de Santander estima una matrícula cercana a 121.000 estudiantes, distribuidos en sedes urbanas y rurales, muchas de ellas ubicadas en zonas apartadas del departamento.

Por su parte, en el área metropolitana de Bucaramanga, se espera el regreso de más de 149.000 estudiantes, distribuidos así:

Bucaramanga : cerca de 70.000 estudiantes

: cerca de 70.000 estudiantes Floridablanca : alrededor de 28.000

: alrededor de 28.000 Piedecuesta : aproximadamente 26.000

: aproximadamente 26.000 Girón: cerca de 25.000

A estas cifras se suma Barrancabermeja, donde las autoridades confirmaron que para la vigencia 2026 se proyecta una matrícula cercana a 40.000 estudiantes en colegios oficiales.

¿Cuándo inician clases los colegios públicos? Se acabaron las vacaciones

Servicios escolares garantizados desde el primer día de clases

Uno de los puntos clave del inicio del calendario académico es la garantía de servicios complementarios. Según lo informado, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) comenzará a operar desde el primer día de clases en las instituciones oficiales del departamento, beneficiando a miles de niños, niñas y adolescentes.

Además, las secretarías de educación señalaron que se realizaron ajustes logísticos y administrativos para asegurar el normal funcionamiento de las jornadas académicas, incluyendo transporte escolar en zonas donde este servicio aplica.

Las autoridades también recordaron que todavía hay miles de cupos disponibles en instituciones educativas oficiales de Santander. Las familias que aún no han formalizado la matrícula pueden acercarse directamente a los colegios o consultar con las secretarías de educación municipales para conocer la disponibilidad.