Avión militar Hércules se estrella tras despegar e impacta varios carros; lista de víctimas

Un avión militar de carga tipo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea se vio involucrado en un grave incidente este viernes, cuando intentaba operar en el aeropuerto internacional de El Alto, una de las terminales más importantes de Bolivia.

La aeronave terminó impactando una avenida cercana, donde se desplazaban varios vehículos.

Puedes leer: Última y dolorosa publicación de Nicole Vargas, exparticipante de La Voz Kids que falleció



De acuerdo con los primeros reportes entregados por la dirección departamental de Bomberos de La Paz, al menos 15 vehículos resultaron afectados tras el choque.

Además, se informó que seis personas habrían resultado lesionadas. En un balance preliminar también se mencionó la posible pérdida de 15 vidas, aunque esta cifra no ha sido ratificada por fuentes oficiales, por lo que se mantiene bajo verificación.

Publicidad

La situación generó una rápida movilización de organismos de emergencia, quienes acordonaron la zona para facilitar las labores de atención y retiro de los vehículos comprometidos. Las imágenes que comenzaron a circular muestran partes del fuselaje esparcidas en la vía y automotores con daños visibles, lo que obligó al cierre temporal del tránsito en ese sector.



Fallas del avión tras el despegue

Según versiones iniciales, el avión se habría visto en dificultades poco después de despegar o durante la maniobra de aproximación al aeropuerto. En ese momento, perdió estabilidad y terminó fuera de la pista, alcanzando una vía urbana ubicada en las inmediaciones del terminal aéreo.

Puedes leer: Helicóptero se le atraviesa a un avión en El Dorado y asustó a más de uno

Publicidad

Las autoridades aeronáuticas y de defensa anunciaron que se iniciará una investigación técnica para establecer qué ocurrió durante la operación del avión militar. También se evalúan las condiciones climáticas, el estado de la aeronave y los procedimientos ejecutados antes del impacto.

Mientras tanto, la población de El Alto permanece atenta a los comunicados oficiales que permitan confirmar la cantidad real de personas afectadas y el estado de quienes fueron trasladados a centros médicos.

Por ahora, los datos difundidos corresponden a informes preliminares de emergencia, y se espera que en las próximas horas se entregue un reporte consolidado.