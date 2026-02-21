Helicóptero se le atraviesa a un avión en El Dorado y asustó a más de uno

Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional El Dorado cuando un avión comercial que estaba listo para despegar tuvo que frenar de manera abrupta porque un helicóptero se cruzó en su camino sobre la pista.

La situación generó susto entre pasajeros y personal del aeropuerto, aunque por fortuna no dejó personas lesionadas.El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando un avión Airbus A320 de LATAM Airlines Colombia se preparaba para salir rumbo a San Andrés.

Helicóptero se cruzó en la pista frente a un avión en El Dorado, Bogotá

La aeronave ya estaba en movimiento, tomando velocidad para elevarse, que es el momento en el que el avión corre por la pista antes de levantarse del suelo. En ese instante, un helicóptero perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana apareció en la trayectoria, obligando a la tripulación a tomar una decisión inmediata.



Cuando un avión va a despegar necesita la pista completamente despejada. Si cualquier objeto o aeronave se cruza, los pilotos deben frenar de inmediato. Eso fue lo que ocurrió. El capitán aplicó el procedimiento de seguridad para detener el despegue.



Esta maniobra implica usar los frenos con fuerza cuando el avión ya lleva alta velocidad, lo que puede generar humo o desgaste en las llantas debido al calor que se produce por la fricción.A bordo viajaban más de 150 pasajeros que sintieron el frenazo.

Algunos relataron que el movimiento fue fuerte, pero controlado. Tras detenerse por completo, la aeronave regresó a una zona segura para ser revisada por el equipo técnico. Debido al frenado brusco, las llantas presentaron afectaciones y fue necesario inspeccionar el sistema antes de permitir cualquier nuevo vuelo.

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que no hubo heridos. Los pasajeros fueron desembarcados y posteriormente reubicados en otros vuelos para poder llegar a su destino. Mientras tanto, la Aeronáutica Civil inició una investigación para determinar por qué el helicóptero se encontraba en esa posición justo cuando el avión iniciaba su salida.

La Fuerza Aeroespacial explicó que su aeronave cumplía una misión autorizada y que estaba siguiendo instrucciones del control aéreo. Sin embargo, se revisarán las comunicaciones y grabaciones para aclarar cómo se produjo el cruce en la pista.

Este tipo de incidentes no son comunes, ya que el tráfico aéreo se coordina desde una torre de control que organiza cada movimiento en tierra y en el aire. Precisamente, los protocolos existen para evitar accidentes mayores.

