La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Helicóptero se le atraviesa a un avión en El Dorado y asustó a más de uno

Helicóptero se le atraviesa a un avión en El Dorado y asustó a más de uno

El pánico se apoderó de varios pasajeros cuando, en plena pista y a segundos de despegar, ocurrió algo inesperado que cambió por completo la calma del momento y sorprendió a todos a bordo.

Un helicóptero se interpuso en el camino de un avión en El Dorado de Bogotá
Imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de feb, 2026

Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional El Dorado cuando un avión comercial que estaba listo para despegar tuvo que frenar de manera abrupta porque un helicóptero se cruzó en su camino sobre la pista.

La situación generó susto entre pasajeros y personal del aeropuerto, aunque por fortuna no dejó personas lesionadas.El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando un avión Airbus A320 de LATAM Airlines Colombia se preparaba para salir rumbo a San Andrés.

Puedes leer: Se formó tremenda pelea en vuelo de LATAM Airlines y les tocó devolverse, ¿qué pasó?

Helicóptero se cruzó en la pista frente a un avión en El Dorado, Bogotá

La aeronave ya estaba en movimiento, tomando velocidad para elevarse, que es el momento en el que el avión corre por la pista antes de levantarse del suelo. En ese instante, un helicóptero perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana apareció en la trayectoria, obligando a la tripulación a tomar una decisión inmediata.

Cuando un avión va a despegar necesita la pista completamente despejada. Si cualquier objeto o aeronave se cruza, los pilotos deben frenar de inmediato. Eso fue lo que ocurrió. El capitán aplicó el procedimiento de seguridad para detener el despegue.

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que no hubo heridos. Los pasajeros fueron desembarcados y posteriormente reubicados en otros vuelos para poder llegar a su destino. Mientras tanto, la Aeronáutica Civil inició una investigación para determinar por qué el helicóptero se encontraba en esa posición justo cuando el avión iniciaba su salida.

Puedes leer: Caja negra de avión de Satena revela lo que ocurrió justo antes de caer; últimas palabras

La Fuerza Aeroespacial explicó que su aeronave cumplía una misión autorizada y que estaba siguiendo instrucciones del control aéreo. Sin embargo, se revisarán las comunicaciones y grabaciones para aclarar cómo se produjo el cruce en la pista.

Este tipo de incidentes no son comunes, ya que el tráfico aéreo se coordina desde una torre de control que organiza cada movimiento en tierra y en el aire. Precisamente, los protocolos existen para evitar accidentes mayores.

