Caja negra de avión de Satena revela lo que ocurrió justo antes de caer; últimas palabras

Han pasado varias semanas desde el accidente aéreo de un avión de Satena, en el que perdió la vida el representante Diógenes Quintero. La aeronave cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, cuando desapareció de los radares. Posteriormente, sus escombros fueron hallados en zona rural de La Playa de Belén. El siniestro ocurrió el pasado 28 de enero.

Ante esto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, junto a la Aeronáutica Civil, presentó un informe detallado que incluye las últimas comunicaciones de la tripulación, además de varios datos que se presentaron sobre esto. Inicialmente, mencionó que el último contacto con la aeronave de matrícula HK4709 se registró a las 16:53 horas.

Puedes leer: La conmovedora promesa de Diógenes Quintero a su hija antes de fallecer en accidente aéreo



En esa comunicación, se informó que se encontraba a 15 millas náuticas de su destino. Ante este reporte, el control aéreo ordenó a los pilotos cambiar a frecuencias de autoanuncios, un procedimiento estándar en esta fase del vuelo. "Hasta ese momento fue esa la única comunicación", señaló la ministra Rojas.



¿Qué otros detalles se conocieron del avión de Satena accidentado?

Por otro lado, se conoció que otro análisis sobre el accidente del avión de Satena tiene que ver con la altitud y velocidad del aparato, según información por el Ministerio de Transporte revelaron que el avión volaba a 7.900 pies con una velocidad de 273 nudos.

Puedes leer: Conversación entre piloto de Satena accidentado y torre de control: "Listo para descenso"

Sin embargo, la última traza registrada mostró un descenso a 6.500 pies y una reducción de velocidad a 234 nudos. Según la ministra Rojas, esta altitud era inferior a la de las cumbres montañosas de la zona, lo que habría provocado la colisión directa contra el terreno boscoso.

Publicidad

Pese a la antigüedad, las autoridades indicaron que contaba con sus certificados vigentes y motores dentro de los límites técnicos. Además se conoció que el localizador de emergencia (ELT) no se activó al momento del impacto, lo que dificulta las labores iniciales de búsqueda.

Publicidad

El accidente cobró la vida de 15 personas, entre ellas el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya, cuya muerte causó gran impacto en el ámbito político nacional. Otras víctimas identificadas incluyen a Carlos Salcedo, candidato a las curules de paz, y Natalia Cristina Acosta, asistente legislativa.

La Aeronáutica Civil continúa en la fase de recolección de pruebas físicas para determinar si factores climáticos adversos, que son permanentes en el área del Catatumbo, influyeron en la decisión de la tripulación de descender a una altura tan peligrosa.

Mira también: Aparece video del interior del avión de Satena antes del accidente en Norte de Santander