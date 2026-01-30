Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / La conmovedora promesa de Diógenes Quintero a su hija antes de fallecer en accidente aéreo

La conmovedora promesa de Diógenes Quintero a su hija antes de fallecer en accidente aéreo

El congresista fue una de las personas que perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander en la tarde del 28 de enero.

Diógenes Quintero y la última promesa a su hija
La conmovedora promesa de Diógenes Quintero a su hija antes de fallecer en accidente aéreo
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

Este miércoles 28 de enero se confirma que el avión de Satena de matrícula HK-4709, el cual cubría la ruta Cúcuta-Ocaña se terminó estrellando, donde perdieron la vida 15 personas y una de las víctimas fue el congresista Diógenes Quintero.

Por lo cual, se conoció que el avión logró estar cerca de 12 minutos antes de perder la señal y, al parecer, terminó cayendo horas más tarde. Además del congresista las personas fallecidas fueron Miguel Vanegas y José De la Vega, y los pasajeros María Torcoroma Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Maira Alejandra Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Liliana Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Natalia Cristina Acosta Salcedo, Maira Alejandra Sánchez Criado y Juan David Pacheco Mejía.

Asimismo, se conoció que el representante a la Cámara ocupaba una de las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y perdió la vida a sus 36 años de edad, tanto es así que se conoció que Quintero se encontraba buscando la reelección en su puesto en el Congreso.

Diana Rivero, esposa de Diógenes Quintero habló para Noticias Caracol y reveló varios aspectos de su pareja, en donde afirmó que: “Se despertó, me hizo un café....nos vimos, nos dimos un beso y un abrazo, y nos despedimos", y reveló la última promesa que le hizo a su hija antes del viaje.

¿Cuál fue la promesa que hizo Diógenes Quintero a su hija?

Durante su intervención Diana comentó que su esposo se despidió de su hija, antes de que esta saliera del colegio resaltando que se encontraba muy hermosa y que tenía el uniforme muy lindo. Sumado a esto, relató con tristeza que Diógenes tenía muchos proyectos en mente.

Ante esto, recordó la promesa que le hizo su esposa a su hija donde comentó: “Cuando terminemos la campaña y pasemos este proceso, nos vamos a viajar. Te voy a dedicar tiempo y vamos a compartir. Te lo prometo", relató Diana con relación a la acción que no se podrá realizar.

Cabe destacar que Diógenes Quintero fue un congresista elegido para el período 2022-2026. Además, el representante a la cámara fue un abogado de la Universidad Libre de Cúcuta y fue fundador y presidente de la Asociación de Personeros de El Catatumbo.

El Partido de la U, por medio de sus redes sociales compartió un comunicado lamentando la pérdida de su integrante y aseguró que: “fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública".

Comunicado de El Partido de la U sobre Diógenes Quintero
La conmovedora promesa de Diógenes Quintero a su hija antes de fallecer en accidente aéreo
Foto: imagen tomada del Partido de la U

