Aparece último video de Diógenes Quintero antes de subir al avión Satena que se estrelló

El avión al servicio de Satena que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña fue localizado en zona rural del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander.

Las autoridades confirmaron que la aeronave se estrelló en el sector de Curasica y que no hubo personas con vida entre quienes viajaban a bordo. En el vuelo se transportaban 15 personas, entre pasajeros y tripulación, incluido un congresista.

El hallazgo fue posible gracias a campesinos del sector, quienes reportaron haber escuchado un estruendo antes de ubicar la aeronave.

Así lo explicó George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, quien indicó que fueron habitantes de la zona los primeros en dar aviso sobre la ubicación del avión. “Encontraron completamente desecha esta aeronave y al momento no nos dan reporte de ninguna persona viva”, señaló el funcionario al referirse a la escena encontrada en el lugar.

Tras conocerse la ubicación del avión, se activó un operativo interinstitucional con presencia de Medicina Legal, la Fiscalía y otros organismos, que se desplazaron hasta el punto del impacto para adelantar las labores correspondientes.

Carlos Salcedo, fallecido en avión Satena /Foto: redes sociales

Satena confirmó que la información sobre la ubicación fue entregada por el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica. En un comunicado, la aerolínea indicó que se reportó la localización del avión de matrícula HK4709 en un área especial de ese corregimiento. Con base en ese aviso, se coordinó la llegada de las autoridades al punto exacto del siniestro.

De acuerdo con los primeros datos conocidos, el avión transportaba 15 personas. Entre ellas se encontraba el representante a la Cámara Diógenes Quintero.

El secretario de Seguridad explicó que el congresista se encontraba en una reunión en Norte de Santander y que decidió viajar antes del mediodía para cumplir compromisos con su comunidad. “Se encontraba en una reunión en Norte de Santander y en ese afán de poder cumplirle a su comunidad viajó antes de las doce del día y nos reportan este hecho”, afirmó el funcionario.

El último video de Diógenes Quintero antes del vuelo

Horas antes de abordar el avión, Diógenes Quintero publicó un video en sus redes sociales. En esa grabación se dirigía especialmente a los jóvenes de Norte de Santander, a quienes les enviaba un mensaje positivo.

En sus palabras, los invitaba a confiar en los procesos políticos y a creer en el progreso del departamento, resaltando la importancia de no perder la esperanza en el futuro de la región.

En el video, el congresista hablaba con un tono cercano y directo, destacando la necesidad de que las nuevas generaciones participen y se involucren en los cambios que necesita el territorio. Su mensaje estaba enfocado en transmitir ánimo y confianza, insistiendo en que Norte de Santander podía avanzar si se apostaba por el trabajo conjunto entre comunidad y dirigentes.