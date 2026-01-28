Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Encuentran el avión de Satena en Norte de Santander: no hay sobrevivientes

Encuentran el avión de Satena en Norte de Santander: no hay sobrevivientes

Fue localizado el avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. Las autoridades confirmaron que no hubo personas con vida.

/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

El avión al servicio de Satena que había perdido comunicación en la ruta Cúcuta–Ocaña fue localizado en una zona de Norte de Santander. Las autoridades confirmaron que no hubo personas con vida entre quienes viajaban a bordo. En la aeronave se encontraba el representante a la Cámara Diógenes Quintero, junto a otros pasajeros y la tripulación.

La aeronave cubría un trayecto regional que suele tardar alrededor de 25 minutos. Según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar, el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa ubicada entre los municipios de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.

Ese punto coincidió con el último registro que tuvieron los centros de control aéreo antes de que se activaran los protocolos de búsqueda.

El vuelo despegó del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana y su último contacto con tráfico aéreo se registró a las 11:54 a. m. Desde ese momento no se volvió a recibir señal. Satena informó que, hacia las 2:00 de la tarde, la aeronave había agotado su tiempo de autonomía de vuelo, lo que aumentó la urgencia de las operaciones de localización.

Encuentran el avión de Satena en Norte de Santander

De acuerdo con los datos entregados por las autoridades aeronáuticas, se trataba de un Beechcraft 1900 con matrícula HK-4709, en el que se movilizaban 13 pasajeros y tres tripulantes. Tras varias horas de rastreo, los equipos lograron ubicar el avión en la zona montañosa donde se había perdido la comunicación, confirmando que ninguno de los ocupantes logró sobrevivir.

Las labores de búsqueda se realizaron con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de la empresa SEARCA, que realizaron sobrevuelos en el corredor aéreo entre Cúcuta y Ocaña, especialmente en el sector comprendido entre Ábrego y La Playa. Además, se verificó el patrón de rastreo a lo largo de la ruta que cubría el avión.

Encuentran el avión de Satena en Norte de Santander

¿Quiénes viajaban en el avión de Satena?

  • Natalia Cristina Acosta Salcedo
  • María Torcoroma Álvarez Barbosa
  • Maira Alejandra Avendaño Rincón
  • Maráa del Carmen Díaz Rodríguez
  • Anirley Julio Osorio
  • Juan David Pacheco Mejía
  • Karen Liliana Parales Vera
  • Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón
  • Diógenes Quintero Amaya
  • Anayisel Quintero
  • Gineth Rincón
  • Carlos Salcedo
  • Maira Alejandra Sánchez Criado
