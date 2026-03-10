Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Falleció sobrina de Iván Zuleta en Valledupar; la joven tenía solo 15 años

Falleció sobrina de Iván Zuleta en Valledupar; la joven tenía solo 15 años

La familiar del cantante fue trasladada a una clínica cercana, pero llegó sin signos vitales, mientras las autoridades reanudan la investigación.

Sobrina de Iván Zuleta perdió la vida a sus 15 años
Falleció sobrina de Iván Zuleta en Valledupar; la joven tenía solo 15 años
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

El mundo del folclor vallenato se encuentra en una profunda tristeza tras confirmarse la repentina muerte de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, una adolescente de apenas 15 años. La joven era sobrina del reconocido acordeonero y actual Rey Vallenato, Iván Zuleta, además de ser integrante de dos poderosas familias del país.

Según informó las autoridades, el suceso tuvo lugar en la tarde del pasado lunes 9 de marzo de 2026, esto después de que la joven regresara de su jornada escolar en el colegio Gimnasio del Norte y se dispuso a descansar en su habitación. Sin embargo, sus familiares la encontraron inconsciente lo que alertó a sus familiares.

Puedes leer: Reconocida cantante de vallenato fue agredida en plena presentación; triste momento

Daniela fue trasladada de urgencia a la Clínica Erasmo en Valledupar, sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, los cuales realizaron maniobras avanzadas de reanimación para intentar salvar su vida, se confirmó que la menor llegó al centro asistencial sin signos vitales.

¿Qué se sabe de la sobrina de Iván Zuleta?

Aunque las causas exactas del fallecimiento aún no han sido establecidas de manera oficial, las autoridades de salud y policía manejan como principal hipótesis una posible broncoaspiración ocurrida mientras la sobrina de Iván Zuleta dormía, afirmando que este fenómeno médico consiste en el paso accidental de fluidos, alimentos o vómito a las vías respiratorias.

Puedes leer: Famosa actriz muestra impactante imagen de su rostro tras ataque de perro

Por lo cual, para poder dar claridad al caso, el cuerpo de la adolescente fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se llevan a cabo los estudios correspondientes para determinar con precisión qué ocurrió.

De igual forma, se conoció que Daniela Zuleta era hija de Fabián Zuleta y Katherine Genecco, además de ser sobrina de la dupla de Diomedes Díaz durante la década de los 90 en Colombia.

Mientras tanto, el colegio Gimnasio del Norte, donde Daniela cursaba sus estudios, emitió un emotivo comunicado lamentando la "inesperada partida" de su alumna, destacando su alegría y el vacío que deja en la comunidad educativa.

Por su parte, los seguidores de Iván Zuleta utilizaron las redes sociales para mandar mensajes de apoyó al toda la familia del cantante, esto mientras los parientes cercanos han optado por el silencio mientras atraviesan el duelo, en donde se espera que entreguen mayor información próximamente.

Mira también: Hijo de Diomedes Díaz que estuvo en UCI afirma que su papá le dio un consejo en un sueño

