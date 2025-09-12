Reconocida cantante de vallenato fue agredida en plena presentación; triste momento

La cantante de vallenato Liseth Salgado, quien ya compartió escenario con artistas como Rolando Ochoa y Hebert Vargas, abrió su corazón sobre la situación vivida en una discoteca en Medellín, esto durante la presentación del cantante Jorge Pabuena, artista recordado por su éxito ‘Malo’.

Liseth Salgado comentó en una entrevista para La Red como un día que era de celebración y música terminó en un episodio de violencia, que la artista nunca olvidará. Esto debido a que personas que estaban cerca del palco ella estaban en un alto estado de alicoramiento, incomodaron la experiencia de manera exaltada.

Salgado relató que salió junto a su mánager en un evento en el que se presentaban sus colegas Jorge Pabuena e Iván Zuleta. Durante un momento de la noche, el acompañante de la cantante de vallenato pidió a las personas al lado del palco que se calmaran y que tuvieran más cuidado, lo que provocó una dura respuesta por estos.

¿Qué ocurrió con Liseth Salgado en esta presentación?

Una vez el manager de Liseth Salgado le pidió a estas personas prudencia, estas respondieron con insultos e intentos de golpes dentro del lugar. Situación que provocó que Jorge Pabuena detuviera el show y solicitará la intervención de la seguridad, al ver a su colega en este conflicto.

“Yo me fijo que dentro de la gente estaba mi colega Liseth Salgado y su mánager. Eso me preocupó mucho, pero me tranquilicé cuando las personas de seguridad sacaron a las personas involucradas y decidí continuar el espectáculo”, comentó Pabuena, para La Red.

Sin embargo, la situación no terminó con esto. Al salir de la discoteca, Liseth Salgado y su mánager fueron sorprendidos nuevamente por los mismos individuos, quienes los atacaron por la espalda y a su vez les lanzaron mensajes amenazantes. Varias personas intentaron intervenir, pero la situación escaló a un alto nivel de violencia.

“Recuerdo cuando ese tipo nos miraba a los ojos y nos decía: mañana amanecen muertos. Eran 3 hombres y una mujer. Uno de ellos me dio 2 trompadas, la mujer también me golpeó en un brazo y tuve secuelas horribles”, sentenció la artista en La Red, donde confirmó que decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía por las lesiones personales.

Por lo cual, Liseth Salgado confirmó que tiene temor de volver a Medellín, pese a eso esta confianza en que la justicia en su favor y esta acción no quedarán impunes.

