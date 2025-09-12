Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
BABY SHOWER PAOLA JARA
ÚLTIMAS PALABRAS MIGUEL URIBE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Reconocida cantante de vallenato fue agredida en plena presentación; triste momento

Reconocida cantante de vallenato fue agredida en plena presentación; triste momento

La joven estrella del vallenato relató una dura experiencia que tuvo en un concierto en Medellín, en donde aseguró que tiene temor de volver a la ciudad por miedo a su integridad.

Reconocida cantante de vallenato reveló triste momento: “Jamás voy a olvidar”
Liseth Salgado, cantante de vallenato
Foto: imagen tomada de @lisethsalgado_
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 12:46 p. m.