La razón por la cual dejó redes sociales Ibrahim Salem, ¿lo amenazaron?

Ibrahim Salem, el carismático comediante respondió en los micrófonos de El Klub de la Kalle, sobre su desaparición de redes sociales donde afirmó que no se "perdió", sino por razones personales y profesionales que lo obligaron a tomar un receso y redefinir su camino. En donde según el humorista explicó que este tiempo sirvió de crecimiento personal.

El principal motivo de su retiro temporal fue la enfermedad de su madre. Ibrahim Salem explica que "mi mamá se enfermó y yo me dediqué pues como a camellar para cuidarla", una decisión que lo llevó a apartarse de la actividad constante en redes sociales, limitándose solo a publicar información sobre sus shows.

Puedes leer: El chiste de Ibrahim Salem que provocó un giro de 180 grados en su vida



Sin embargo, tras el fallecimiento de su madre, Ibrahim encontró una nueva vía para procesar su duelo y canalizar su energía, y decidió estudiar audiovisual. Con este camino académico lo sumergió en un proyecto ambicioso: la creación de un cortometraje que, por su magnitud, terminó siendo "casi un mediometraje".

Durante dos años, el humorista se concentró "solo en hacer eso". Este cortometraje tiene un valor sentimental incalculable, ya que fue la última producción independiente en la que participó "La Gorda Fabiola", quien, según Ibrahim, "dio toda en la actuación" pese a su fallecimiento meses después.



¿Qué aprendió Ibrahim Salem con su ausencia en redes sociales?

Una vez culminado este exigente proyecto audiovisual, Ibrahim Salem retomó la comedia con otra perspectiva totalmente diferente. Tras esto, uno de sus proyectos fue el especial de comedia titulado "Perdóname", que subió a Amazon Prime, donde la mitad del show está dedicada a narrar la experiencia de la muerte de su madre.

Puedes leer: Así fue como Isabella Ladera le contó a su mamá que publicarían su video con Beéle

Publicidad

Sin embargo, Ibrahim Salem explicó que este especial más que homenajear a su madre, lo hizo en una forma de catarsis porque según él, es importante “burlarse de la tragedia” para poder seguir adelante.

Hoy, el enfoque de Ibrahim Salem es diferente ahora, evita subir contenido "escandaloso" y es "más prudente" con lo que muestra. Si alguien graba su show y lo etiqueta, él elige no compartirlo, pues al ser el propio productor y editor de su contenido, decide qué chistes se suben a redes y cuáles se quedan solo para el show en vivo.

Publicidad

Este período de "desaparición" fue, en realidad, un proceso de introspección y crecimiento que le permitió a Ibrahim Salem regresar a la luz pública con un humor más consciente, más personal y, sobre todo, más tranquilo.

Mira la entrevista: El chiste que casi le cuesta la vida a Ibrahim Salem: así lo amenazaron a él y a su madre