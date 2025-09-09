En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
YINA CALDERÓN SE BURLA DE ISABELLA LADERA
ÉL ES EL NOVIO DE ANDREA VALDIRI
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así fue como Isabella Ladera le contó a su mamá que publicarían su video íntimo con Beéle

Así fue como Isabella Ladera le contó a su mamá que publicarían su video íntimo con Beéle

La modelo, con total dignidad, confirmó la veracidad del video y reveló cómo se enteró que el clip iba a ser difundido, por lo que decidió preparar a su mamá para lo que se venía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad