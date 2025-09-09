Así fue como Isabella Ladera le contó a su mamá que publicarían su video íntimo con Beéle

La filtración de un video privado de la creadora de contenidos Isabella Ladera, con el cantante Beéle, no deja de despertar reacciones en la comunidad virtual que divide opiniones entre quienes cuestionan a la modelo por haberse dejado grabar en un momento de pareja, y quienes se solidarizan con ella y rechazan tajantemente la baja actitud de quien publicó sin autorización dicho material.

Y pese a que durante las primeras horas de filtración del material, tanto Isabella como Beéle guardaron silencio, posteriormente la mujer involucrada rompió el silencio y asumió con total dignidad los hechos a los que les puso cara y dio su versión recordando que el video fue grabado bajo un contexto de pareja y con una persona en la que confiaba; asimismo aclaró que la publicación de este clip sobrepasó los parámetros legales y de privacidad ya que nunca autorizó dicha difusión de su imagen.

¿La mamá de Isabella Ladera ya sabía del video viral?

Lo que muchos percibieron como un golpe repentino, para Isabella Ladera fue el desenlace de una premonición. La modelo reveló que, desde el 9 de julio, ya había recibido alertas claras de que alguien intentaría perjudicarla difundiendo ese contenido.

A través de un chat en Instagram, un conocido le advirtió: “Hermana, alguien te quiere rayar con un video”, mensaje que venía acompañado de una captura del mismo material que hoy circula públicamente. Ladera enfatizó que esta advertencia ocurrió semanas antes del reciente robo de su vehículo y teléfono, desvinculando ambos incidentes.

Consciente de la inminencia de la filtración, Isabella Ladera decidió no esperar a que la noticia tomara por sorpresa a su círculo íntimo. El 13 de julio, casi dos meses antes de la viralización, sentó a su madre para contarle lo que estaba pasando. En sus propias palabras, buscaba "preparar el corazoncito de mi mamá", demostrando su deseo de protegerla del impacto emocional.

Este acto de anticipación y honestidad no se limitó a su madre. Isabella también conversó con el resto de su familia y con su actual pareja, el influencer peruano Hugo García, asegurándose de que todos estuvieran al tanto de la delicada situación que podría presentarse.

Esta medida preventiva fue fundamental para mitigar un impacto mayor cuando, finalmente, el video se hizo público. Hugo García, por su parte, le brindó su total apoyo desde el inicio, demostrando su respaldo incondicional en medio de la controversia.

Así fue como Isabella Ladera le contó a su mamá que publicarían su video íntimo con Beéle Foto: Instagram de Isabella Ladera

¿Qué dijo Isabella Ladera tras la filtración de su video privado?

En su conmovedor comunicado, Isabella Ladera calificó lo sucedido como "una de las traiciones más crueles" que ha enfrentado. La influencer señaló directamente a Beéle como responsable de la filtración, argumentando que el material solo estaba en posesión de dos personas: ella y el cantante.

Ella expresó que este acto no solo vulnera su privacidad y atenta contra su dignidad, sino que también causó un inmenso dolor a ella y a su familia. A pesar de la devastación, Ladera declaró firmemente que no se dejará derrumbar y que continuará de pie, por ella, por su familia y por todas las mujeres que han sido víctimas de situaciones similares.

Por su parte, el equipo legal de Beéle negó categóricamente su participación en la divulgación del video, calificándose también como una víctima de la exposición no consentida de su intimidad. Anunciaron acciones legales coordinadas tanto en Colombia como en Estados Unidos para identificar y sancionar a los responsables de la obtención, distribución y monetización del material.

