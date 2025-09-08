Isabella Ladera aparece y confirma filtración de video: "La traición más cruel"

El nombre de Isabella Ladera volvió a estar en boca de todos luego de confirmarse la filtración de un video íntimo junto al cantante Beéle. Aunque ambos ya no tienen relación sentimental, la situación los puso nuevamente en el centro del escándalo, generando un revuelo que se tomó las redes sociales.

El clip, de aproximadamente seis minutos, apareció en la red social X y rápidamente se propagó entre usuarios que no tardaron en reaccionar con memes, comentarios y hasta críticas hacia la expareja. Varios se centraron en opinar sobre la falta de “química”, mientras otros rechazaron que este tipo de contenidos privados termine circulando sin autorización.

Beéle, por ahora, se mantiene en silencio absoluto. No ha dado declaraciones, lo que ha aumentado la expectativa de sus seguidores. Quien sí se pronunció fue Isabella Ladera, que desde su cuenta de Instagram lanzó un mensaje directo y cargado de emociones.

“Estoy profundamente devastada”, escribió en una publicación que en cuestión de minutos se volvió tendencia. La influencer venezolana aseguró que lo sucedido representa “una de las traiciones más crueles” que ha enfrentado en su vida.

Ladera enfatizó que el material solo estaba en poder de dos personas: ella y el cantante. Según su mensaje, señala directamente a Beéle como quien habría tenido responsabilidad en que ese contenido saliera a la luz. “Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa, y aún así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, expresó.

Isabella Ladera y Beéle Foto: Redes sociales de Isabella Ladera y Beéle

ISABELLA LADERA CULPA DIRECTAMENTE A BEÉLE

Su declaración dejó claro que, a su juicio, la filtración no fue un simple descuido, sino una acción que impactó de forma directa en su vida y en la de su familia. “Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”.

Las palabras de Isabella provocaron un fuerte debate en redes. Mientras algunos usuarios mostraron apoyo hacia ella, otros la criticaron duramente, reflejando la polarización que suele generarse en este tipo de situaciones mediáticas. Ella, sin embargo, dejó claro que no piensa dejarse derrumbar. “Seguiré en pie, por mí, por mi familia, y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”, agregó en su comunicado.