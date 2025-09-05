Destapan chats internos entre profesores de colegio de Valeria Afanador: "No aparece"

El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años hallada sin vida en el río Frío de Cajicá, sigue generando conmoción y dudas. Tras conocerse el dictamen de Medicina Legal, su padre, Manuel Afanador, rompió el silencio y aseguró que su hija “no salió sola” del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, lugar donde fue vista por última vez el 12 de agosto.

El informe médico determinó que la causa de la muerte fue un ahogamiento, pues Valeria aspiró e ingirió agua con residuos de pantano que fueron hallados en su estómago y vías respiratorias.

El documento también confirmó la presencia de adipocira, un fenómeno que evidencia el contacto del cuerpo con agua y material en descomposición. Sin embargo, las autoridades resaltaron que no se hallaron signos de violencia física ni alteraciones en las prendas de vestir de la menor.

Los peritos añadieron que, de acuerdo con los cambios cadavéricos, el deceso se dio en una fecha cercana a su desaparición, lo que significa que el intervalo entre el último momento en que fue vista y el hallazgo del cuerpo fue relativamente corto. Medicina Legal aclaró que todavía faltan exámenes complementarios en laboratorio para completar el análisis del caso.

“La niña no era exploradora”: la versión del abogado de la familia

El abogado Quintana señaló que las entrevistas forenses con los padres dejan en claro que Valeria no disfrutaba del agua ni solía aventurarse sola. “No era exploradora y tampoco salía de un espacio seguro sin autorización de un adulto”, dijo.

Añadió que los videos de seguridad muestran lo que parece ser la presencia de una tercera persona detrás de la reja, insinuando que la menor debía salir. Aunque Medicina Legal habló de un resultado científico objetivo, para la familia esto no descarta que existiera una intervención externa.

¿Qué le pasó a Valeria Afanador en Cajicá? /Foto: redes sociales /Medicina Legal

En medio de la incertidumbre, la familia solicitó a la Fiscalía imputar cargos a la rectora y a dos docentes por lo que consideran graves omisiones. Según reveló Noticias Caracol, la investigación avanza con pruebas de ADN a trabajadores del colegio para determinar si alguno tuvo contacto con la niña horas antes de su muerte.

El objetivo es establecer si en el cuerpo de Valeria quedaron rastros que indiquen la participación de un tercero. Hasta ahora, no se ha confirmado nada de manera oficial, y los resultados de los análisis de laboratorio serán los que definan si había o no huellas de alguien más.

Chats internos entre profesores de colegio de Valeria: "No aparece"

Un nuevo detalle fue revelado por El Tiempo: hubo conversaciones internas entre profesores del colegio el día de la desaparición de Valeria. Los mensajes, enviados a través de Slack, muestran el momento exacto en que los docentes empezaron a notar su ausencia.

La primera alerta se dio a las 11:14 de la mañana:

—“¿Alguien ha visto a Valeria Afanador? Los niños están corriendo buscándola y dicen que no aparece por ningún lado”, escribió un maestro.

Dos minutos después, otro respondió:

—“Normalmente, se va al salón donde Mr. Diego tiene los materiales”.

La preocupación crecía y a las 11:24 llegó otro mensaje corto y contundente:

—“No aparece 😔”.

A las 11:25, un docente preguntó:

—“Ella no llegó a clase de Sound Art… ¿estará cerca al salón de música?”.

Cinco minutos más tarde, otra profesora descartó esa posibilidad:

—“En los edificios no está. Preescolar tampoco”.

Esta conversación deja en evidencia la angustia que se vivió dentro de la institución durante los minutos en los que Valeria ya no estaba a la vista de los adultos.

Por su parte, el abogado del colegio, Francisco Bernate, aseguró que la institución actuó conforme a los protocolos de emergencia y que los docentes respondieron con rapidez una vez notaron la ausencia de la niña.