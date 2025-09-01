En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
LINK DE TRASLADOS PARA COLEGIOS
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / La causa de muerte de Valeria Afanador; Medicina Legal entregó informe revelador

La causa de muerte de Valeria Afanador; Medicina Legal entregó informe revelador

Medicina Legal entregó a la Fiscalía el informe sobre la muerte de Valeria Afanador tras 18 días desaparecida. El documento incluye hallazgos forenses clave y detalles del hallazgo en el río Frío de Cajicá.

Medicina Legal sobre caso de Valeria Afanador: estas son hipótesis
Medicina Legal sobre caso de Valeria Afanador
/Foto: Medicina Legal / redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 06:47 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad