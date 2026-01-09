Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó que recibirá en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, durante la primera semana de febrero. El anuncio, realizado este viernes 9 de enero de 2026, surge después de la conversación telefónica que tuvieron este miércoles 7 del mismo mes.

La confirmación de la fecha se dio a conocer a través de la red social de Trump, Truth Social, donde el mandatario estadounidense expresó su interés en el encuentro. "Espero con interés reunirme con Gustavo Petro... en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero", escribió el líder republicano sobre la fecha que espera hacer la reunión en la Casa Blanca.

Durante esa llamada, Trump ya había adelantado su intención de invitar a Petro a Washington, aunque no se había precisado un momento exacto hasta ahora. Según fuentes oficiales, este diálogo permitió rebajar la hostilidad que se había intensificado recientemente.



Sumado a esto, afirmó que la intención de esta reunión es poder fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Al punto que destacó. "Estoy seguro de que será muy beneficioso tanto para Colombia como para Estados Unidos, pero es fundamental detener el ingreso de las drogas a nuestro país"

Sale a la luz la fecha del encuentro entre Trump y Petro: “será muy beneficioso” Foto: imagen tomada de @realDonaldTrump

¿Por qué se da esta reunión entre Trump y Petro?

Recordemos que la relación entre ambos ha estado marcada por momentos críticos. Tanto es así que Trump había lanzado fuertes críticas contra Petro, llegando a descalificar repetidamente y acusándolo de participar en el tráfico de sustancias psicoactivas. La tensión alcanzó su punto máximo tras la operación militar estadounidense en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro, una acción que el gobierno colombiano rechazó enfáticamente.

Otro punto fue la cancelación del visado estadounidense de Gustavo Petro en septiembre de 2025. Esta medida fue tomada por la administración Trump después de que el presidente colombiano criticara duramente las políticas regionales de Estados Unidos, esto invitando a los militares de este país a una rebelión.

Este encuentro en la Casa Blanca no solo representa la primera reunión formal entre ambos, sino que también establece un marco para discutir temas espinosos como la seguridad regional, la situación de Venezuela y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

