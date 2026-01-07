Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
FALCAO REGRESA A MILLONARIOS
CASO ZULMA GUZMÁN
CARNAVAL DE BARRANQUILLA
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / La millonaria suma que ganó un hombre al apostar por la captura de Nicolás Maduro

La millonaria suma que ganó un hombre al apostar por la captura de Nicolás Maduro

El individuo decidió aumentar la apuesta horas antes de que se confirmara la operación de Estados Unidos contra el exlíder de Venezuela.

La millonaria suma que ganó un hombre al apostar por la captura de Nicolás Maduro
La millonaria suma que ganó un hombre al apostar por la captura de Nicolás Maduro, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

La captura de Nicolás Maduro tras un operativo de Estados Unidos continúa generando repercusiones en distintos ámbitos. Sin embargo, salió a la luz una extraña apuesta realizada antes de la operación, lo que ha despertado sospechas sobre un posible uso de información privilegiada.

Recordemos que este sábado 3 de enero se escucharon varias detonaciones y explosiones con sobrevuelos en varios puntos estratégicos de Caracas, donde en total fueron más de 150 aeronaves que se usaron en el operativo para la extracción de Nicolás Maduro.

Puedes leer: Salen a la luz nuevos detalles de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores: intentaron huir

Minutos después de estos bombardeos, se confirmó la captura del exlíder de Venezuela y su esposa y ambos fueron llevados a Nueva York para iniciar su proceso juridico.

Te puede interesar

  1. VIDEO: Tekashi 6ix9ine presume su reingreso a prisión junto a Nicolás Maduro
    VIDEO: Tekashi 6ix9ine presume su reingreso a prisión junto a Nicolás Maduro
    Foto: Redes de Tekashi y de Nicolás Maduro
    Internacional

    VIDEO: Tekashi 6ix9ine presume su reingreso a prisión junto a Nicolás Maduro

  2. Nicolás Maduro
    Así luce la celda en la que se encuentra recluído Nicolás Maduro
    Foto: redes sociales
    Virales

    Revelan imágenes de la celda donde está Nicolás Maduro bajo custodia en EE. UU.

Información preliminar menciona que la persona ganó una cifra cercana de $400 mil dólares, es decir, un retorno de la inversión 12 veces más de lo que había apostado, en uno de los mercados estadounidenses más concurridos y basados en criptomonedas.

Una vez se conoció esto, el medio de comunicación The Wall Street Journal informó que se está realizando una investigación por el presunto conocimiento interno de la operación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Tanto es así que dio a entender que el sujeto redobló su apuesta afirmando que Nicolás Maduro pronto podría ser capturado.

¿En qué plataforma se dio la apuesta por la captura de Nicolás Maduro?

El medio en cuestión afirmó que las apuestas fueron realizadas en Polymarket, un mercado estadounidense de predicciones basado en criptomonedas, que además cuenta con algunas medidas establecidas para evitar que las personas "exploten su información privilegiada".

Puedes leer: Arrestan a mujer en plena entrevista en vivo tras protestar por captura de Nicolás Maduro

Publicidad

Por otro lado, NBC News, un usuario anónimo invirtió cerca de 34.000 dólares en 13 apuestas realizadas entre el 27 de diciembre y el 3 de enero, todas vinculadas a la caída de Maduro. Donde explicó que pocas horas antes del operativo, el sujeto decidió redoblar sus esfuerzos a una cifra cercana a los 14.000 dólares.

Te puede interesar

  1. Bocetos de Nicolás Maduro en audiencia ante el tribunal de Nueva York
    Bocetos de Nicolás Maduro en audiencia ante el tribunal de Nueva York
    /Foto: AFP (referencial)
    Internacional

    Primeras imágenes de Nicolás Maduro ante un juez; cara a cara con la justicia

  2. Así es la temida prisión federal de Brooklyn donde está Nicolás Maduro
    Así es la temida prisión federal de Brooklyn donde está Nicolás Maduro
    /Foto: redes sociales /AFP
    Internacional

    La temida prisión federal donde está Nicolás Maduro; pasó Diddy y “El Chapo” Guzmán

Publicidad

“Se desconoce la identidad del apostador, su ubicación y si fue receptor directo o indirecto de conocimiento de una operación militar clasificada estadounidense pendiente, o si simplemente tuvo una suerte extraordinaria e improbable”, afirmó el medio en cuestión.

A pesar de la existencia de discreción con el asunto, se detectaron cuatro cuentas adicionales que habrían alcanzado premios entre $7000 dólares y $14.000 dólares. Por lo que esta situación se encuentra en investigación de las autoridades pertinentes.

Mira también: Revelan imágenes de la celda donde está Nicolás Maduro bajo custodia en EE. UU.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Estados Unidos

Venezuela

Nicolás Maduro