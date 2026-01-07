La millonaria suma que ganó un hombre al apostar por la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro tras un operativo de Estados Unidos continúa generando repercusiones en distintos ámbitos. Sin embargo, salió a la luz una extraña apuesta realizada antes de la operación, lo que ha despertado sospechas sobre un posible uso de información privilegiada.

Recordemos que este sábado 3 de enero se escucharon varias detonaciones y explosiones con sobrevuelos en varios puntos estratégicos de Caracas, donde en total fueron más de 150 aeronaves que se usaron en el operativo para la extracción de Nicolás Maduro.

Minutos después de estos bombardeos, se confirmó la captura del exlíder de Venezuela y su esposa y ambos fueron llevados a Nueva York para iniciar su proceso juridico.



Información preliminar menciona que la persona ganó una cifra cercana de $400 mil dólares, es decir, un retorno de la inversión 12 veces más de lo que había apostado, en uno de los mercados estadounidenses más concurridos y basados en criptomonedas.

Una vez se conoció esto, el medio de comunicación The Wall Street Journal informó que se está realizando una investigación por el presunto conocimiento interno de la operación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Tanto es así que dio a entender que el sujeto redobló su apuesta afirmando que Nicolás Maduro pronto podría ser capturado.



¿En qué plataforma se dio la apuesta por la captura de Nicolás Maduro?

El medio en cuestión afirmó que las apuestas fueron realizadas en Polymarket, un mercado estadounidense de predicciones basado en criptomonedas, que además cuenta con algunas medidas establecidas para evitar que las personas "exploten su información privilegiada".

Por otro lado, NBC News, un usuario anónimo invirtió cerca de 34.000 dólares en 13 apuestas realizadas entre el 27 de diciembre y el 3 de enero, todas vinculadas a la caída de Maduro. Donde explicó que pocas horas antes del operativo, el sujeto decidió redoblar sus esfuerzos a una cifra cercana a los 14.000 dólares.

“Se desconoce la identidad del apostador, su ubicación y si fue receptor directo o indirecto de conocimiento de una operación militar clasificada estadounidense pendiente, o si simplemente tuvo una suerte extraordinaria e improbable”, afirmó el medio en cuestión.

A pesar de la existencia de discreción con el asunto, se detectaron cuatro cuentas adicionales que habrían alcanzado premios entre $7000 dólares y $14.000 dólares. Por lo que esta situación se encuentra en investigación de las autoridades pertinentes.

