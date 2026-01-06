Arrestan a mujer en plena entrevista en vivo tras protestar por captura de Nicolás Maduro

Una mujer, Jessica Plichta, fue arrestada por la policía durante una entrevista en vivo en la ciudad de Grand Rapids, en el estado de Michigan (Estados Unidos), luego de participar en una protesta relacionada con recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela.

El momento quedó registrado en una transmisión televisiva y posteriormente fue difundido en redes sociales.

Puedes leer: Revelan causa de los incidentes en las inmediaciones del Palacio de Miraflores



El hecho ocurrió tras una manifestación realizada en rechazo a una acción militar atribuida al gobierno de Estados Unidos y a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.



La mujer se encontraba hablando con un medio local cuando agentes de la policía se acercaron al lugar donde se realizaba la entrevista.

Durante la transmisión, la entrevistada se refirió a los hechos ocurridos en Venezuela y expresó su postura frente a la intervención estadounidense. Mientras respondía preguntas del periodista, varios uniformados ingresaron al encuadre de la cámara y se dirigieron directamente hacia ella.

En las imágenes se observa cómo los agentes interrumpen la entrevista, le solicitan que los acompañe y posteriormente proceden a esposarla. El arresto se realizó frente a las cámaras, lo que provocó que la transmisión se cortara de manera abrupta.

De acuerdo con la información oficial entregada por las autoridades locales, la mujer fue detenida por presuntamente no acatar órdenes impartidas por la policía durante la manifestación.

Publicidad

De igual manera, por obstrucción del espacio público, cargos que hacen parte de la normativa local para el manejo de protestas en espacios abiertos.

⚡️🇺🇸JUST IN:



Police in Grand Rapids, Michigan, USA, arrested protester Jessica Plichta during an ABC interview after she criticized U.S. policy toward Venezuela, alleging she obstructed a roadway and failed to obey a lawful order.



She is clearly standing on the sidewalk. pic.twitter.com/foZqPIST6I — Suppressed News. (@SuppressedNws1) January 6, 2026

La policía indicó que, antes de realizar detenciones, se habían emitido advertencias a los participantes de la protesta para que se dispersaran. Según el reporte, al no cumplirse estas indicaciones, se procedió a realizar arrestos selectivos, entre ellos el de la mujer que estaba siendo entrevistada.

Publicidad

Tras ser esposada, fue trasladada a una estación de policía cercana, donde se adelantaron los procedimientos correspondientes. Horas después, fue puesta en libertad, según registros citados por medios que hicieron seguimiento al caso.

El video del arresto se difundió ampliamente en plataformas digitales, donde se observa el desarrollo completo del procedimiento policial.

La grabación generó múltiples reacciones en redes sociales, aunque las autoridades se limitaron a reiterar que el operativo se realizó conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

El arresto se produjo en medio de un contexto de protestas en varias ciudades de Estados Unidos, luego de conocerse información sobre una operación militar en Venezuela y la captura del mandatario venezolano.

Estos hechos han generado manifestaciones tanto a favor como en contra de las decisiones adoptadas por el gobierno estadounidense.Hasta el momento, no se ha informado si la mujer enfrentará cargos formales adicionales o si el caso será archivado tras su liberación.

Puedes leer: Le hicieron predicción a Nicolás Maduro y esto sería lo que se avecina para su futuro

Publicidad

Las autoridades señalaron que cualquier decisión posterior dependerá de la revisión del procedimiento y de los informes elaborados por los agentes que participaron en el operativo.

Mira también: Gustavo Petro responde a Trump tras llamarlo “enfermo” y hablar de "operación" en Colombia