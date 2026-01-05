Publicidad

¿Lo pondrán a dieta? Sale a la luz el posible menú de Maduro en la cárcel

La imagen mostraría los posibles alimentos que habrían sido suministrados a Maduro y a su esposa mientras eran atendidos por las autoridades de Estados Unidos.

Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

La reciente detención de Nicolás Maduro y su traslado a los Estados Unidos generó una ola de especulaciones, no solo sobre su futuro procesal, sino también sobre su vida tras las rejas. Una de las mayores curiosidades se presentó sobre los posibles alimentos que consumió en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde permanecería recluido a la espera de sus audiencias judiciales.

Todo comenzó tras una publicación en la red social X realizada por Marshall S. Billingslea, exsecretario adjunto para el Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro de EE. UU., este alto funcionario compartió la imagen de una bandeja de comida típica del sistema penitenciario estadounidense, donde aseguró que correspondía a los alimentos que comió Maduro en su custodia.

Durante la imagen muestra una bandeja plástica de color café con una ración que muchos cibernautas llegan a calificar como un menú "fit". Esto debido a que en el plato se observa:

• Arroz blanco y salchichas.

• Vegetales hervidos, específicamente una mezcla de zanahoria, brócoli, arvejas y maíz.

• Dos tajadas de pan de molde y una torta de maíz.

• Un pequeño postre y un sobre de salsa para acompañar.

¿Qué dijeron en redes sociales sobre el posible menú de Maduro en la cárcel?

La publicación de Billingslea no tardó en volverse viral, superando decenas de miles de visualizaciones y generando cientos de comentarios cargados de sarcasmo y críticas a Maduro. Tanto es así que muchos usuarios compararon esta dieta con la situación alimentaria que atraviesa Venezuela.

Dicha publicación generó comentarios como: “Esa es una comida mucho mejor que la que la mayoría de los venezolanos reciben todos los días”, “Mejor que lo que comen los presos políticos de Maduro”, entre otros mensajes que se puede evidenciar en la publicación.

Aunque Billingslea no ofreció detalles adicionales en su texto inicial, su perfil como figura clave en la implementación de sanciones y lucha contra el financiamiento ilícito, muestra veracidad en su publicación

El MDC Brooklyn es conocido por albergar a personas procesadas por la justicia federal y se encuentra ubicado en una zona estratégica, a pocos kilómetros de puntos emblemáticos como Central Park y la Quinta Avenida.

En sus primeras apariciones ante el tribunal el pasado 5 de enero, se observó a Maduro vistiendo un overol gris, a diferencia del tradicional color naranja de otros reclusos, y según reportes de prensa, su semblante físico comenzó a mostrar cambios, debido a las estrictas condiciones del sistema carcelario estadounidense.

Mira también: Captura de Nicolás Maduro: así fue el operativo que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela

