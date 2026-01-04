Cuánto cuesta el outfit de Nicolás Maduro cuando fue arrestado; usuarios ya lo buscan

En medio del ruido informativo y la avalancha de contenidos que circulan en redes sociales sobre la situación política de Venezuela, una imagen se convirtió en el centro de atención global. Se trata de una fotografía que comenzó a compartirse masivamente y que, según publicaciones en redes, mostraría a Nicolás Maduro vestido con una sudadera deportiva durante un supuesto operativo en su contra.

Aunque inicialmente circularon imágenes generadas con inteligencia artificial, horas después se viralizó una fotografía que usuarios presentaron como “la primera imagen real”, lo que abrió una nueva ola de reacciones, debates y comentarios, no solo desde el plano político, sino también desde lo visual y simbólico.

¿Cuánto puede llegar a costar la sudadera de Maduro?

Más allá del contexto político que rodea la imagen, un elemento captó la curiosidad de miles de internautas: la ropa que llevaba el mandatario venezolano. En particular, una sudadera de dos piezas que usuarios identificaron como un conjunto de la marca Nike, lo que desató preguntas sobre su valor comercial y su disponibilidad en el mercado.

A partir de esa identificación, comenzaron a circular capturas del sitio oficial de la marca estadounidense, donde aparece un conjunto con características similares. Según la información disponible en la tienda en línea, el precio del conjunto asciende a 260 dólares, cifra que en pesos colombianos ronda los 979.000 pesos, dependiendo de la tasa de cambio del día.

El dato generó sorpresa en redes sociales, donde numerosos usuarios compararon el costo de la prenda con la realidad económica de Venezuela y con el discurso político que históricamente ha acompañado al chavismo. Otros, en cambio, señalaron que se trata de una prenda deportiva común dentro del mercado internacional.

En la misma página del producto se indica que el precio actual corresponde a una promoción, ya que el conjunto tendría un descuento cercano al 24 % frente a su valor original. La descripción comercial resalta que la sudadera pertenece a la línea Tech Fleece y que está diseñada para ofrecer comodidad térmica y un ajuste relajado.

De acuerdo con la ficha técnica, la prenda está confeccionada con una mezcla de algodón orgánico y poliéster reciclado, materiales que la marca promociona como parte de sus iniciativas de sostenibilidad ambiental. En ese sentido, se destaca la reducción en el uso de agua, químicos y emisiones de carbono frente a textiles convencionales.

El modelo cuenta con decenas de reseñas en línea y una calificación promedio cercana a las cuatro estrellas, lo que indica una recepción favorable entre compradores, aunque con observaciones mixtas sobre el precio.