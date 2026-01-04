Venezuela estrena presidente tras la captura de Maduro; no fue puesto por Trump

Siguen surgiendo repercusiones por lo ocurrido este 3 de enero. Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa por parte del gobierno de Estados Unidos, Venezuela ya designó a un nuevo mandatario en medio del periodo de contingencia. Después de las palabras de Donald Trump de manejar el país.

Por lo cual, se conoció que Delcy Rodríguez, quien fuera la vicepresidenta designada por Maduro, tanto es así que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se reunió durante toda la tarde en medio de esta contingencia y en la noche confirmó que ella asumirá como presidenta encargada de Venezuela debido a la condición de Nicolás Maduro.

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza, en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa del país”, dijo dicha entidad.



Horas antes, ella tomó la vocería en un consejo de seguridad para determinar los pasos a seguir por el país, en la que dejó claro que Venezuela no iba a ser colonia de nadie, ni que iba a permitir que saquearan los recursos energéticos y petroleros de este país, además de que afirmó que la captura de Nicolás fue ilegal.

#MUNDO El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Dicha designación llega después de las palabras de Donald Trump, en donde mencionó cuál es el plan que tiene este país con Venezuela tras la salida de la cabeza del régimen.



¿Cuáles fueron las palabras de Trump tras la captura de Maduro?

Tras la operación que realizó la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos realizó una rueda de prensa en Florida, esto donde anunció lo que va hacer con Venezuela y afirmó que ellos ahora van a manejar el país, con el fin de lograr un transición más libre.

"No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo... no vamos a permitir que eso suceda", afirmó el mandatario. Así mismo, explicó que uno de los pilares de esta intervención es la industria energética, al punto que mencionó que varias compañías invertirán en este país.

Finalmente, acusó al país suramericano de confiscar y vender unilateralmente crudo estadounidense, algo que según él, costó miles de millones de dólares, y recordó que el embargo a todo el petróleo de Venezuela sigue en vigor.

