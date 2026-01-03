"Se tuvieron que rendir": Trump revela los detalles de la captura de Nicolás Maduro

Después de los reportes de explosiones y actividad militar en Venezuela durante la madrugada del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció declaraciones en las que detalló la operación que, según él, resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Trump afirmó que la acción fue parte de un “ataque de gran escala” llevado a cabo por Estados Unidos contra Venezuela y su liderazgo.

Trump publicó un mensaje en su plataforma social en el que dijo que Maduro y su esposa fueron “capturados y trasladados fuera del país” después de la operación. Aunque no especificó con exactitud cómo se ejecutó cada fase del operativo, sí mencionó que fuerzas estadounidenses y agencias de aplicación de la ley participaron en conjunto y que se trató de una acción cuidadosamente planificada.

Primeras imágenes tras la detención

En lo que se convirtió en uno de los momentos más comentados de su declaración, Trump difundió la primera fotografía de Nicolás Maduro tras su detención. En la imagen compartida por la Casa Blanca, se ve al mandatario venezolano a bordo del buque USS Iwo Jima, aparentemente bajo custodia, vistiendo ropa informal y con audífonos protectores, mientras sostiene una botella de agua.

El mensaje de Trump sobre la operación fue acompañado de declaraciones adicionales en una entrevista televisiva, donde describió la captura como un proceso que involucró coordinación y rapidez. Trump afirmó que observó el desarrollo del operativo en tiempo real y lo calificó como una maniobra compleja llevada a cabo por personal especializado.

Aunque la foto publicada por Trump ha circulado ampliamente en redes y medios internacionales, la administración estadounidense aún no ha dado un desglose detallado de cada paso táctico del operativo, ni ha publicado un comunicado oficial con una cronología completa de los hechos. Además, hasta el momento no se han presentado imágenes adicionales ni materiales de video relacionados directamente con la captura, más allá de la mencionada foto difundida por el presidente.

La difusión de la fotografía de Maduro bajo custodia marcó un punto clave en la narrativa de Trump sobre el operativo y ha sido tomada tanto por simpatizantes como por críticos como evidencia de lo que el presidente describe como un éxito militar extraordinario y una demostración de fuerza estratégica por parte de Estados Unidos.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026