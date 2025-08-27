EEUU publica imponente foto sobre despliegue militar contra Maduro: "Lista para responder"

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela vuelve a subir de tono con un movimiento que ya está dando de qué hablar en toda la región. El presidente Donald Trump ordenó un despliegue militar sin precedentes cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de frenar el tráfico de drogas hacia Norteamérica.

En cuestión de días, la presencia de buques de guerra, submarinos y miles de soldados transformó el panorama en el Caribe, mientras que Nicolás Maduro activó sus propias cartas de defensa, convocando a millones de milicianos y reforzando la frontera con Colombia.

La estrategia de Washington se centra en atacar a los carteles latinoamericanos responsables del tráfico de fentanilo y otras sustancias. Para ello, Estados Unidos desplazó tres destructores Aegis con misiles guiados, submarinos de ataque y aviones de vigilancia. Además, se sumaron unos 4.000 soldados y marines preparados para operaciones especiales.

El mensaje de Trump es claro: frenar el flujo de drogas y “llevar ante la justicia a los responsables”. Pero el eco en Caracas fue inmediato. Maduro calificó las maniobras como “ilegales y hostiles” y respondió con un plan de defensa nacional que incluye jornadas de alistamiento militar con 4,5 millones de milicianos.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana también activó drones de patrullaje y desplegó buques en aguas territoriales, mientras que 15.000 efectivos fueron enviados a la frontera con Colombia para reforzar la seguridad.

La tensión se multiplica porque este movimiento militar ocurre poco después de que Washington aumentara la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares.

El Pentágono no escatimó en recursos. Además de los destructores Aegis, el despliegue incluye submarinos de propulsión nuclear, aviones de combate y unidades de inteligencia marítima. El objetivo principal, según fuentes oficiales, es cortar las rutas de tráfico de drogas que parten desde Venezuela y otras zonas del Caribe hacia Florida y el resto de Norteamérica.



EEUU publica imponente foto sobre despliegue militar contra Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos Foto:Facebook USS Iwo Jima

Una imagen reciente publicada por la Armada de Estados Unidos se ha convertido en el símbolo de esta tensión. En la fotografía se aprecia al USS Iwo Jima, uno de los buques insignia del Grupo Anfibio estadounidense, en plena maniobra en el Atlántico. La instantánea, tomada el 24 de agosto, muestra el aterrizaje de un avión de ataque AV-8B Harrier en la cubierta de vuelo, reforzando el mensaje de preparación militar.

El Grupo Anfibio no llega solo. Está acompañado por los buques USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, además de tres destructores —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson—, un crucero de misiles guiados (USS Lake Erie) y un submarino nuclear de ataque rápido (USS Newport News). En total, más de siete embarcaciones de guerra y unos 9.000 marines y militares harán presencia en la región.

“El Iwo Jima Amphibious Ready Group y la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines están en marcha en el Océano Atlántico durante un despliegue regularmente programado”, se lee en la descripción oficial de la fotografía. No obstante, el detalle más llamativo del comunicado es que esta fuerza fue catalogada como “letal, capaz y adaptable, lista para responder a misiones de contingencia en todo el mundo”.