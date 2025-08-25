Mhoni Vidente hace advertencia con predicción a Nicolás Maduro, ¿le puso fecha exacta?

Mhoni Vidente volvió a acaparar titulares con sus recientes visiones sobre la situación política en Venezuela y la figura de Nicolás Maduro. La reconocida pitonisa no dejó dudas sobre lo que, según sus cartas y lecturas astrales, podría ocurrir en los próximos días.

En varias intervenciones, Mhoni Vidente señaló que Estados Unidos ya estaría tomando decisiones clave que impactarían directamente al mandatario venezolano y su entorno. Según sus declaraciones, Donald Trump habría catalogado a Maduro y su régimen como un narcoestado, relacionándolo con el liderazgo de un cartel. Esto, afirmó la vidente, desencadenaría acciones estratégicas contra él.

“Donald Trump ya tomó las acciones debidas. Dice que Nicolás Maduro, junto con su régimen, es un narcoestado. Lo cataloga como líder de un cartel y por eso va contra él”, aseguró en conversación con El Heraldo de México.

Mhoni Vidente no se quedó en lo general. Fue específica al hablar del futuro inmediato de Maduro, mencionando cartas del tarot como La carta del Diablo y La carta del Emperador, que según ella, indican que ya hay aviones sobrevolando y una operación dirigida a capturarlo. La vidente puntualizó que este evento podría ocurrir muy pronto, asegurando que “le faltan días” y que ciertas alineaciones planetarias marcarían el inicio de movimientos importantes, incluyendo golpes de Estado y cambios de conciencia en el país.

En sus palabras:

“La carta del diablo y la carta del emperador dicen que ya hay aviones sobrevolando, una operación quirúrgica... donde van por él, lo atrapan, y si hay resistencia o no quiere moverse, lo desviven (…) Le faltan días, ya había comentado que el 11, tras la alineación de planetas, iba a empezar a ver una revolución de conciencia, golpes de Estado y cambios”.

Maduro anuncia que rompe relaciones con siete países YURI CORTEZ/AFP

NICOLÁS MADURO SE ESTARÍA QUEDANDO SIN RESPALDO

La vidente también habló de la situación interna del mandatario venezolano. Según ella, Maduro estaría desconectado de la realidad y enfrentando el rechazo de su propio pueblo. Mhoni Vidente describió al líder venezolano como una figura aislada, que ya no tendría el respaldo de quienes lo rodean.

“Nicolás Maduro no ha entendido y vive en una realidad alterada. No dudo que haya estado hablando con sus aliados, pero ya la tiene perdida. Tu propio pueblo te odia y no quiere nada”, expresó.

Más allá de Venezuela, Mhoni Vidente amplió su predicción a otros países de la región. Señaló que naciones como Colombia y México podrían entrar en un periodo de transformación positiva, con oportunidades de progreso económico y social, especialmente gracias al apoyo de países influyentes como Estados Unidos.

Según la vidente, las cartas del tarot —en particular La carta del Diablo y La carta del Carruaje— anticipan un momento de cambios significativos que podrían mejorar la situación económica y social de estos países, marcando una etapa de crecimiento y nuevas oportunidades.

