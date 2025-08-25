Vidente contacta Kaleth Morales en pleno programa; le mandó un mensaje a su hijo

En un momento que trascendió en la cabina de El Klub de La Kalle. los oyentes fueron testigos de un encuentro espiritual extraordinario.

La médium vidente y tanatóloga argentina, Noelia Pace, invitada especial al programa, facilitó una conexión espontánea y emotiva con el alma de Kaleth Morales, el recordado "Rey de la Nueva Ola" del vallenato, para transmitir mensajes directos a su hijo, Samuel Morales.



Este suceso, no planificado y calificado como una "casualidad" por los presentadores, se convirtió en un hito conmovedor para la audiencia y la familia.

Noelia Pace, una figura muy conocida en Latinoamérica por sus "encuentros" públicos donde se comunica con almas trascendidas, llegó a Bogotá en el marco de una gira que también la llevará a Medellín y Cali.

Con "Mediumnidad" como el nombre que da a sus eventos, Pace explicó que su don le permite ver, escuchar, sentir e incluso incorporar las presencias de aquellos que han partido.

"Es de acuerdo a la necesidad del alma, es de acuerdo a la necesidad que tienen los familiares en plano terrenal a la espera", detalló sobre la forma en que recibe los mensajes, describiéndolos como un "popurrí" de sensaciones.

Contrario a las representaciones cinematográficas de fantasmas flotando o cubiertos con sábanas, Pace aclara que las almas se ven como personas vivas, aunque a veces más translúcidas, especialmente cuando necesitan ser escuchadas por no poder evolucionar.

La conexión con Kaleth Morales se hizo evidente desde la llegada de Noelia Pace al estudio. La médium relató que, al entrar, sintió la presencia del padre de Samuel, describiéndolo como un "muchachón hermoso" que se "asentó como diciendo No me lo pierdas de vista", una manifestación clara de su instinto protector hacia su hijo.

Esta percepción temprana de Kaleth en el set anticipó la profundidad de los mensajes que estaban por venir.

Durante la conversación, Samuel Morales, quien también es músico, compartió una experiencia que Noelia interpretó como una "conexión perfecta". Samuel mencionó que a menudo amanece con nuevas melodías en su mente, que siente la necesidad de grabar de inmediato para no olvidarlas.

Noelia Pace validó estas vivencias como formas de comunicación espiritual, explicando que estas sutiles señales son maneras en que las almas de sus seres queridos se hacen presentes en sus vidas.

El mensaje más directo y emotivo de Kaleth para Samuel se centró en su carrera musical. La médium transmitió una corrección específica de las notas de Samuel, pidiéndole que cantara en un tono más alto.

"Su padre pide que sea un tono más y lo vuelve a acomodar... él le pide que acomode ese tono más arriba porque tiene el caudal y porque puede", reveló Noelia.

Samuel confirmó que esta había sido una etapa difícil en su desarrollo musical, cantando "bajito" al inicio de su unión con Juanca, y que había estado trabajando en subir los tonos poco a poco.

El padre no solo ofreció una crítica constructiva, sino también un poderoso mensaje de empoderamiento y libertad. A través de Noelia, Kaleth le dijo a Samuel:

"No me tienes que pedir permiso vos sos único mi único pedido era que vos pudieras expresar lo que yo por libertad por decisión pero con mucho sacrificio tuve que aprender"

Esta frase subraya el orgullo de Kaleth por el talento innato de su hijo y su deseo de que Samuel desarrolle su propia voz sin las limitaciones o sacrificios que él mismo pudo haber enfrentado en su camino artístico. Kaleth, descrito como un "avanzado", era alguien que cantaba por la sangre y luego tuvo que educar su voz, mientras que Samuel "lo tiene solo ordenar y ya está".

Samuel, visiblemente conmovido, aprovechó la oportunidad para preguntar si su padre estaba orgulloso de su progreso y si creía que iba por el buen camino.

La respuesta de Kaleth fue contundente: su alma, que en los primeros tres meses después de su muerte estaba muy "alterada" y buscaba comunicarse, ahora se encuentra en una "evolución perfecta".

Él ve y guía a Samuel, enfocándose en el cuidado de su imagen y en la humildad.

"Vos seguís esa línea y va a estar perfecto y que lo escuches al Señor porque dice que muchas veces con y lo digo con respeto esto también porque yo no los conozco solo transmito él marca como que muchas veces a la mirada de él vos vas como analizando más las cosas y él necesita eso ese tiempo de análisis si no puede correr peligros nada más", añadió Noelia, transmitiendo una advertencia sobre la importancia de la reflexión y el análisis en las decisiones de Samuel.

Un detalle íntimo que solo la familia cercana podría confirmar fue el modo en que Kaleth solía calmar a Samuel cuando era pequeño: "Hay una forma de besar tu frente y tu nariz que hace tu padre que si después se lo podes preguntar a a tus más allegados a tu familia más cercana que era la forma en que este chiquito podía calmarse que es un beso enfrente y baja nariz".

Mira la entrevista completa aquí: