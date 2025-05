Nueva controversia sobre supuesto hijo de Kaleth Morales; le piden prueba de ADN

Una nueva controversia tiene en boca de todos a la familia Morales . En los últimos meses, un joven ha salido a decir públicamente que es hijo del fallecido cantante de vallenato Kaleth Morales.

Como era de esperarse, esto ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, especialmente por parte de sus hijos reconocidos, Samuel y Katrinalieth Morales.

Samuel, el hijo mayor del intérprete de Vivo en el limbo, no se quedó callado y usó sus redes para responder. En una historia de Instagram fue claro: “Mientras no haya una prueba ni certeza de nada, yo no soy hermano tuyo”. Además, pidió que se respete la memoria de su papá, recordando que ya no está aquí para defenderse.

También mostró su molestia por la insistencia del joven, a quien acusa de inventarse una historia sin pruebas solo para llamar la atención. “Te la pasas haciendo videos y cosas raras y hablas de una rivalidad que solo existe en tu cabeza”, dijo.

Según Samuel, tanto él como su hermana han sido bloqueados por este joven, así que ni siquiera pueden ver lo que publica.

Katrinalieth también salió a hablar . Desde su fe cristiana, apoyó a su hermano y dijo que su religión no le impide salir en defensa del nombre de su familia. Fue directa: “Si el muchacho está tan seguro, que lo demuestre si la prueba sale positiva, se hablará, pero mientras tanto, no”.

Ambos hermanos dejaron claro que el tema ya se volvió cansón y que no tiene sentido seguirle dando importancia a una historia que, según ellos, no tiene base. “Esto ya es una falta de respeto”, remató Samuel.

¿Qué dijo Kanner Morales sobre el caso del supuesto sobrino?

Por otro lado, Kanner Morales,hermano de Kaleth y miembro de la agrupación vallenata Los K Morales, también se pronunció en redes. Contó que el joven dice haber hablado con él para hacerse una prueba de ADN, pero que eso nunca pasó.

“Si dice que hablamos, que muestre la conversación, porque yo no he hablado con él de eso”, dijo, dejando claro que no entiende por qué debería hacerse una prueba si él no es el padre.

Kanner también aclaró cómo ha sido el tema de la herencia y las regalías de Kaleth. “Hay gente diciendo que queremos quedarnos con la plata de Kaleth, pero ¿cómo, si esa plata la reciben las mamás de los niños, y desde que cumplieron 18 años la reciben ellos? Parece que no supieran que en Colombia hay leyes”, explicó.

Según él, cuando Kaleth murió, quienes heredaron legalmente fueron Samuel y Katrinalieth.

Kaleth Morales , uno de los grandes del “nuevo vallenato”, murió trágicamente en 2005 a los 21 años en un accidente de tránsito. Desde entonces, su familia y sus seguidores han defendido su legado con fuerza.

