Falleció el papá de Beéle tras procedimiento médico; esto es lo que se sabe

La tarde del pasado jueves 7 de agosto, la escena musical urbana en Colombia se vistió de luto con la confirmación del fallecimiento de Breyner López, padre del aclamado cantante barranquillero Beéle.

La noticia, que inicialmente circuló como un rumor en TikTok a través de la cuenta de la tiktoker Sami Lú, fue posteriormente ratificada por figuras clave del medio como el reconocido Dímelo King, quien compartió la información en sus plataformas.

Según los reportes, López, quien residía en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla, sufrió un infarto fulminante mientras se sometía a una sesión de diálisis en un centro médico de la ciudad, específicamente en la Clínica Portoazul. A pesar de los esfuerzos del personal de salud por reanimarlo, los intentos fueron en vano.

Hasta el momento, Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, no se ha pronunciado públicamente en sus redes sociales sobre esta pérdida. Sin embargo, la comunidad de seguidores y colegas del intérprete de "Top Diesel" y "Si te pillara" ha reaccionado con una oleada masiva de mensajes de apoyo y solidaridad.

Comentarios en plataformas digitales reflejan la sorpresa y el dolor, con internautas expresando: "Se fue tranquilo viendo a su hijo #1 en el mundo con su música" y "Que triste, Beéle en su mejor momento musical y le pasa esto a su papá, bendito sea Dios, fuerza y solidaridad para él y su familia".

Otros recordaron que Beéle había estado en su casa disfrutando con su padre y vecinos apenas el fin de semana anterior, "sin saber que hoy partiría a la presencia de papito Dios". Vecinos del barrio Simón Bolívar también manifestaron sus condolencias, destacando la huella que Breyner dejó en la comunidad.

La relación entre Beéle y su padre, Breyner López, era conocida por ser compleja y marcada por etapas de distanciamiento. Las fuentes indican que, con el paso del tiempo, habían intentado reconstruir sus vínculos familiares y mantener una relación cordial.

Sin embargo, en el año 2020, Breyner se hizo público en un video en TikTok, acusando a su hijo de no brindarle ayuda económica para sus medicamentos, necesarios debido a complicaciones de salud como la anemia falciforme.

En una entrevista con el programa 'Lo sé todo', Breyner afirmó que la madre del artista y su pareja de entonces "se aliaron" para separarlos.

A pesar de estos episodios, Breyner siempre expresó un profundo orgullo por los logros de su hijo. En la misma entrevista, destacó el arduo trabajo que realizó como taxista, "levantándome a las 3:00 a. m. y acostándome a las 9:00 p. m.", con el único sueño de que su hijo fuera cantante.

Al lamentar la noticia, algunos internautas hicieron referencia a estos antecedentes familiares: "Me da tristeza porque independiente de todo el papá siempre estuvo ahí [...] el papá murió esperando la ayuda de su hijo y tener una mejor calidad de vida y su hijo nunca se la dio".

Es importante señalar que esta versión sobre los conflictos y la supuesta falta de ayuda circula ampliamente en redes, pero no ha sido confirmada por los medios.

La repentina partida de su padre llega en un momento de ascenso profesional para Beéle, quien, a sus 22 años, se ha consolidado como una de las grandes promesas de la música urbana latinoamericana, llevando el nombre de Barranquilla a escenarios internacionales.

Mientras se esperan detalles sobre las exequias, la comunidad permanece atenta a las futuras declaraciones del artista, quien hoy enfrenta uno de los momentos más desafiantes de su vida personal.

