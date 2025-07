Isabella Ladera rompe silencio tras su ruptura con Beéle: “Los vicios dominan su vida"

Isabella Ladera, reconocida creadora de contenido venezolana, volvió al centro de la atención mediática tras publicar un revelador mensaje que muchos interpretan como una dura confesión sobre su pasada relación con el cantante Beéle.

Puedes leer: Beéle conquista la lista Forbes 30 Under 30; la nueva joya del Caribe colombiano

A través de sus redes sociales, la modelo compartió una imagen de su diario personal donde se expone emocionalmente, abordando los momentos de dolor y decepción vividos durante esa etapa de su vida.

"Me siento mal, me siento usada, me siento abusada, me siento estúpida, me odio por amarte", se lee en uno de los fragmentos del escrito.

Aunque Ladera no menciona directamente a Beéle, el contenido del mensaje ha sido interpretado por sus seguidores como una alusión clara al artista, con quien sostuvo una relación mediática en el pasado.

La reflexión, que estuvo acompañada por frases como “Te salvaste, Isa” y “¿Cómo vas a montar un imperio y crear una familia con alguien así?”, apunta a una acumulación de decepciones vinculadas al comportamiento del cantante.

Publicidad

Puedes leer: ¡Beéle conquista Bogotá! Fecha, precios y boletas para su concierto en el Movistar Arena

En su escrito, Ladera hace referencia a actitudes que dejaron una marca en su estado emocional: la falta de apoyo, la ausencia de comunicación, la indiferencia hacia su hija y, según ella, la influencia negativa de los vicios en la vida del artista.

Publicidad

“¿Qué extrañas? ¿Sus mentiras? ¿Su ego? ¿Su desorden? ¿Su inestabilidad? ¿Su falta de consciencia y madurez? ¿Qué sus vicios reinen su vida?”, escribió.

El mensaje fue compartido en una historia de Instagram, junto a la afirmación de que el texto había sido escrito meses atrás, pero que aún recordaba claramente cómo se sentía al momento de redactarlo.

“Vas a estar bien, solo ámate mucho, no lo tienes que hacer sola porque tienes a Dios”, concluyó la venezolana en su publicación.

Isabella Ladera está en romance con Vinícius Jr

El revuelo generado por esta confesión se vio amplificado por otra imagen que compartió Ladera recientemente: una fotografía en la que aparece muy cercana al futbolista brasileño Vinícius Júnior.

En la imagen, ambos lucen sonrientes y abrazados, acompañados del mensaje “Venezuela pal mundial”.

La publicación llegó poco después de que se viralizara un video de ambos saliendo de un exclusivo restaurante en Miami, lo que avivó las especulaciones sobre un posible romance entre la influencer y el jugador del Real Madrid.

Publicidad

Durante la estadía de Vinícius en Estados Unidos —donde su equipo participa en el Mundial de Clubes—, fue captado en varias ocasiones compartiendo con la venezolana, incluso en discotecas, lo que ha alimentado los rumores en redes sociales.

Aunque ni Ladera ni el futbolista han confirmado oficialmente una relación sentimental, sus interacciones públicas han sido suficientes para captar la atención del público y la prensa del entretenimiento.

Publicidad

La publicación del diario personal de Ladera no pasó desapercibida. Mientras algunos usuarios en redes sociales le expresaron apoyo por atreverse a compartir un momento tan íntimo, otros la criticaron, sugiriendo que podría haber tenido un papel en el fin de la anterior relación de Beéle.

Pese a las diversas reacciones, lo cierto es que Isabella Ladera ha logrado convertir su experiencia personal en una reflexión pública sobre el amor propio y el valor de reconocer a tiempo las señales de una relación dañina.

Con sus palabras, parece cerrar un capítulo doloroso y, quizás, abrir la puerta a una nueva etapa en su vida sentimental.

Mira también: ¿Isabella Ladera fue culpable de la separación de Beéle? El cantante se pronunció