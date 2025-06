¡Beéle conquista Bogotá! Fecha, precios y boletas para su concierto en el Movistar Arena

Beéle, una de las figuras más prometedoras de la música urbana y tropical, ha confirmado su llegada a Bogotá para un único concierto que promete vibrar al ritmo de su estilo único.

El joven artista, con apenas 21 años, ha escalado rápidamente en la escena internacional gracias a su fusión de reguetón, pop latino y sabor caribeño, consolidándose como una voz fresca y distintiva.

La cita ineludible para sus seguidores es el 14 de noviembre en el emblemático Movistar Arena. Este concierto se perfila como uno de los eventos más esperados de fin de año, y la alta demanda ya ha quedado en evidencia: la preventa exclusiva para clientes de una compañía de telefonía celular se agotó en tan solo 30 minutos, demostrando el fervor de los bogotanos por el artista.

Próximas fases de venta y precios para el concierto de Beéle en Bogotá

Si te quedaste sin boleta en la primera preventa, aún tienes oportunidades. La próxima fase de preventa iniciará el lunes 16 de junio, esta vez dirigida a los clientes de Davivienda, y estará disponible a través de la plataforma TuBoleta.com

Una vez que estas entradas se agoten, se activará de manera inmediata la venta general al público en el mismo sitio web.

El repertorio de Beéle para esta noche especial incluirá los temas de su álbum más reciente, "Borondo", así como los éxitos que lo catapultaron a la fama, como "Sobelove" y "Frente al mar", sin descartar algunas de sus colaboraciones más destacadas.

Además, el artista viene de lanzar un nuevo sencillo, "Yo y tú", en colaboración con Quevedo y Ovy on the Drums, que aunque no forma parte de "Borondo", muestra su constante evolución y versatilidad.

El esquema de boletería para el concierto en el Movistar Arena ofrece diversas opciones para los asistentes, con precios que se adaptan a distintos presupuestos, desde los $149.000 más el costo del servicio. El aforo total del recinto supera las 11.500 localidades.

Aquí el detalle de los precios y la capacidad por zona:

Platea: $199.000 + $35.600 de servicio

Piso 2: $269.000 + $48.100 de servicio

Piso 2: $239.000 + $42.700 de servicio

Piso 3: $179.000 + $32.000 de servicio

Piso 3: $149.000 + $26.600 de servicio

Tribuna Fan Sur: $399.000 + $71.300 de servicio

Tribuna Fan Norte: $399.000 + $71.300 de servicio



