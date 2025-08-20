Encontró algo inesperado en su inodoro y terminó en el hospital: nuevo miedo desbloqueado

Lo que para muchos es una rutina diaria, para Alison Doyle terminó convertido en una de esas historias que parecen sacadas de una película de terror. La mujer canadiense jamás imaginó que ir al baño en su propia casa se convertiría en un recuerdo difícil de borrar.

Todo ocurrió una mañana cualquiera, cuando Alison terminó de usar el inodoro y, al bajar la palanca, algo extraño flotaba entre el agua. La sorpresa fue tan grande que tardó varios segundos en procesar lo que estaba viendo. Dentro del sanitario había un pequeño murciélago, ya muerto, que había quedado atrapado en el sistema.

“Miré hacia abajo y era un murciélago bebé, ya muerto”, contó a la revista People, con evidente desconcierto.

La escena era tan insólita que decidió grabarla y compartirla en TikTok. El video no tardó en volverse viral y rápidamente acumuló más de 207 mil reacciones. Entre comentarios de miedo, sorpresa y hasta bromas, la mayoría de seguidores coincidió en algo: debía ir al hospital lo más pronto posible.

El miedo a la rabia

Aunque el animal estaba sin vida, la posibilidad de que hubiese algún tipo de contacto previo encendió las alarmas. Los murciélagos son considerados transmisores de rabia, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y que, si no se atiende a tiempo, puede resultar mortal.

Alison, quien además es autista, no es fanática de los hospitales. Sin embargo, decidió escuchar a quienes le recomendaron actuar con rapidez. “Si cree que no necesito estar aquí, prefiero irme a casa”, le dijo a la enfermera que la recibió en urgencias, mostrando lo incómoda que le resultaba estar allí.

Finalmente, tras una evaluación médica, los especialistas confirmaron que debía iniciar de inmediato un tratamiento preventivo contra la rabia.

La reacción en redes sociales

El caso rápidamente desató una ola de comentarios. Algunos usuarios no podían creer lo que estaban viendo en el video: un murciélago flotando en el agua del inodoro. Otros se enfocaron en el miedo que produce pensar que un animal de esos pudo haber estado allí desde antes, sin que ella se diera cuenta.

Mensajes como “nuevo miedo desbloqueado”, “nunca volveré a sentarme tranquila en un baño” o “ahora revisaré tres veces antes de usarlo” inundaron la sección de comentarios. Lo cierto es que la historia de Alison se convirtió en tema de conversación internacional.

