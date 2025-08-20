Edén Muñoz celebra triple nominación y confirma lanzamiento de su nuevo disco

Uno de los mayores cantantes mexicanos, Edén Muñoz se encuentra viviendo uno de los momentos más cúspides de su historia, esto gracias a su icónica voz y su talento como productor y compositor, quien ahora celebra una triple nominación en Premios Juventud 2025.

A la par de que esto sucedió, también confirmó el anunció de su esperado álbum por todos sus fanáticos “Piedras a la Luna”, el cual verá la luz el próximo 28 de agosto, hecho que tiene celebrando al artista en las últimas horas por todas las diferentes nominaciones que está teniendo.



Las nominaciones que en estos momentos tiene Edén Muñoz y lo terminan consolidando como uno de los referentes más importantes de la música mexicana actual son:

Mejor Álbum Música Mexicana – EDEN (2024)

Mejor Canción Norteña Música Mexicana – Traigo Saldo y Ganas de Rogar

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana – junto a Yuridia en Mi Eterno Amor Secreto



De igual forma, se conoció que la ceremonia se celebrará el próximo 25 de septiembre y las votaciones ya están abiertas en la página oficial de los premios, para que los usuarios escojan a su favorito en las diferentes categorías.

¿Cómo será el álbum de Edén Muñoz?

Edén Muñoz a su vez prepara a sus fans para el estreno de “Piedras a la Luna”, un disco que según el artista promete ser uno de los lanzamientos más esperados del año. Así mismo, el cantautor ya presentó un adelanto con el tema “Te Juro Que Te Amo”, con el que marcó la cuenta regresiva hacia esta nueva etapa musical.

Sumado a esto, este lanzamiento pasa después de un gran año por parte de Muñoz, quien logró despuntar llega tras un año lleno de logros, en especial por su sencillo “Lejos Estamos Mejor”, el cual lideró los charts de música regional en Colombia durante cuatro semanas consecutivas, esto según información de Monitor Latino.

“Me encanta lo que hago. Diez años atrás ni mi público ni yo habríamos imaginado llegar hasta aquí”, confesó el cantante, quien celebra que la música hecha con corazón puede traspasar fronteras internacionales.

Adicionalmente, este artista gracias a su álbum EDEN (2024) dejó huella gracias a las canciones de Money Edition y ¿Cómo Te Fue Sin Mí?. Esto al sumar un total de 13 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, giras internacionales abarrotadas y una conexión especial con su público.

