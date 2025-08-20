VIDEO: Blessd detuvo show por brusca acción de seguridad contra niño; cayó del escenario

Un inicio de gira en Estados Unidos que prometía ser una fiesta musical para Blessd, el aclamado artista urbano, se transformó abruptamente en un momento de tensión y debate público.

Durante su primera presentación en Ontario, California, el pasado 14 de agosto de 2025, el cantante colombiano detuvo su concierto para encarar a un guardia de seguridad que, con una acción polémica, sacó a un joven fanático del escenario.



Mientras el intérprete de éxitos como 'Amistad' deleitaba a su audiencia, un niño logró acceder a la tarima con la intención de acercarse a su ídolo.

Esta espontánea muestra de admiración activó el protocolo de seguridad, llevando a un guardia a intervenir de forma drástica: el menor fue arrojado desde el escenario, cayendo entre los asistentes. Un reporte incluso menciona que la caída provocó una fractura en el brazo del niño, requiriendo un yeso.

La reacción del público, marcada por gritos y abucheos, alertó de inmediato a Stiven Mesa Londoño, nombre real de Blessd. Visiblemente molesto y sin dudarlo, el artista detuvo la música y se dirigió directamente al responsable de seguridad. Sus palabras resonaron en el recinto:

"¿Cómo vas a hacer eso? Eso no puede ser, ¿cómo va a tirar al niño así? ¡Qué indelicadeza!". Tras asegurarse de que el joven estuviera bien, el gesto de Blessd fue aún más allá: lo invitó nuevamente a la tarima para cantar 'Soltera (W Sound)' a su lado, compartiendo el micrófono en un intento por revertir la tensión del momento. Este acto fue recibido con aplausos por parte de muchos presentes.

El incidente y la firme postura de Blessd no tardaron en hacerse virales en redes sociales, dividiendo drásticamente las opiniones.

Por un lado, una parte del público aplaudió la empatía y responsabilidad del cantante hacia sus seguidores, defendiendo su intervención ante lo que consideraron una acción desproporcionada del guardia.

Sin embargo, no faltaron quienes cuestionaron la actitud del artista, argumentando que el personal de seguridad simplemente cumplía con su deber de proteger al intérprete, y que la reprimenda pública fue injusta.

Comentarios como "¿entonces para qué contrata seguridad si se va a poner en contra de ellos cada que alguien intente acercarse?" reflejan esta postura.

A pesar del polémico suceso, que no tuvo consecuencias mayores más allá de la lesión reportada del niño, el concierto continuó con normalidad.

Blessd sigue adelante con su gira 'RHLM X Blessd' por Estados Unidos, compartiendo escenario con el puertorriqueño Anuel AA en ciudades como Chicago, Miami, Atlanta, Orlando, Boston, Austin, Tampa y Nueva York.

